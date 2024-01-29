Галкін розповів, чому його насправді не пустили на Балі

Гуморист Максим Галкін. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максима Галкіна, який засуджує війну Росії в Україні, затримали в аеропорту індонезійського Денпасара, після чого депортували. Він мав виступити на Балі у рамках концертного туру "Прекрасне недалеко".

Гуморист вийшов на зв'язок і розповів, через що так сталося, у своєму Instagram.

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Максим Галкін, якому не дали в'їхати на острів Балі та провести там концерт, опублікував великий допис, в якому спростував чутки про те, що в Індонезії вороже налаштовані проти нього. Все виявилося набагто простіше.

Гуморист пояснив, що, попри те, що йому відмовили у в'їзді, зробили це ввічливо і повідомили причину.

"Причину було названо майже відразу і кілька разів повторено різними співробітниками прикордонної служби — вони отримали лист від уряду РФ з проханням не впускати мене на Балі. Лист мені був показаний, але, звичайно ж, у копії мені чемно відмовили. Усі служби, як транспортні, так і прикордонні, висловлювали доброзичливий подив, чим я заслужив таку честь і таку персональну увагу від російської влади", — розповів артист.

Афіша скасованого концерту Максима Галкіна на Балі. Фото: росЗМІ

Галкін наголосив, що індонезійці його як гумориста не знають, тож їм набагато зручніше задовольнити прохання РФ, ніж розбиратися у питаннях якогось одного невідомого артиста.

Вставити палки в колеса знаменитості росіяни намагаються в усіх країнах, де той має гастролі.

"У Таїланді російська влада працювала за іншою схемою — натиснула на власників залів, які мають міцні зв'язки з російським консульством та російським туризмом", — поділився Максим.

Але він не засмучується, а сприймає те, що відбувається, як робочі моменти в нинішніх умовах.

"Цікаво, що російська держава витрачає на цей час і зусилля багатьох людей, яким могли б знайти більш гідне застосування на благо батьківщини, ніж маніакальне переслідування незгодних артистів за кордоном", — прокоментував Галкін.

Він також згадав, що вже провів більш ніж 150 вдалих концертів у більш ніж 30 країнах, переважно у Європі і США.

Нагадаємо, Максима Галкіна не впустили на Балі та депортували з Індонезії.

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