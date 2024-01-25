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У Таїланді затримали учасників російського гурту Бі-2

25 січня 2024 18:03
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
У Таїланді затримали учасників російського гурту Бі-2
Гурт Бі-2. Фото: instagram.com/levab2
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Російський гурт Бі-2 приїхав до Таїланду на заробітки. Проте артисти зробили це нелегально, тому тепер мають заплатити штраф і залишити Таїланд. 

Про це пише DW.

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Провели ніч у камері

У Таїланді затримали учасників російського гурту Бі-2 після концерту на острові Пхукет. Інформацію про затримання підтвердив один з учасників групи.

Причиною стала відсутність дозволу на роботу у Таїланді. В останні дні гурт відіграв два концерти — у Паттайї та провінції Пхукет.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Російський продюсер Володимир Воронов, який проживає на Пхукеті, в коментарі росЗМІ розповів, що на учасників гурту можливо хтось доніс.

"Якщо у них і правда не було дозволу на роботу, то не дивно, що заарештували. Але це велика група, всі знали про концерт, реклами було повно", — сказав він.

За даними росЗМІ музиканти провели ніч у камері.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Лева Би-2 (@levab2)

Учасники гурту мають заплатити штраф, розмір якого визначить суд, а потім їм доведеться залишити країну. 

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну рок-гурт Бі-2 висловив свою антивоєнну позицію та залишила Росію. Навесні 2023 року соліста групи Льову російська влада внесла до списку "іноземних агентів".

Також у Таїланді скасували концерти гумористів Руслана Білого та Максима Галкіна, відомих своїми антивоєнними позиціями. На початку 2023 року повідомлялося, що Таїланд видаватиме РФ її громадян, оголошених у розшук.

Нагадаємо, до списку "іноагентів" РФ помилково додали Вадима Олійника

Також ми писали, що Максима Галкіна оштрафували на мільйон гривень у Дубаї за антиросійські жарти. 

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