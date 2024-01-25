Гурт Бі-2. Фото: instagram.com/levab2

Російський гурт Бі-2 приїхав до Таїланду на заробітки. Проте артисти зробили це нелегально, тому тепер мають заплатити штраф і залишити Таїланд.

Про це пише DW.

Читайте також:

Провели ніч у камері

У Таїланді затримали учасників російського гурту Бі-2 після концерту на острові Пхукет. Інформацію про затримання підтвердив один з учасників групи.

Причиною стала відсутність дозволу на роботу у Таїланді. В останні дні гурт відіграв два концерти — у Паттайї та провінції Пхукет.

Російський продюсер Володимир Воронов, який проживає на Пхукеті, в коментарі росЗМІ розповів, що на учасників гурту можливо хтось доніс.

"Якщо у них і правда не було дозволу на роботу, то не дивно, що заарештували. Але це велика група, всі знали про концерт, реклами було повно", — сказав він.

За даними росЗМІ музиканти провели ніч у камері.

Учасники гурту мають заплатити штраф, розмір якого визначить суд, а потім їм доведеться залишити країну.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну рок-гурт Бі-2 висловив свою антивоєнну позицію та залишила Росію. Навесні 2023 року соліста групи Льову російська влада внесла до списку "іноземних агентів".

Також у Таїланді скасували концерти гумористів Руслана Білого та Максима Галкіна, відомих своїми антивоєнними позиціями. На початку 2023 року повідомлялося, що Таїланд видаватиме РФ її громадян, оголошених у розшук.

Нагадаємо, до списку "іноагентів" РФ помилково додали Вадима Олійника.

Також ми писали, що Максима Галкіна оштрафували на мільйон гривень у Дубаї за антиросійські жарти.