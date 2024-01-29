Галкин рассказал, почему его на самом деле не пустили на Бали

Юморист Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максима Галкина, который не поддерживает войну России в Украине, задержали в аэропорту индонезийского Денпасара, после чего он был депортирован. Он должен выступить на Бали в рамках концертного тура "Прекрасное недалеко".

Юморист вышел на связь и рассказал, из-за чего так произошло, в своем Instagram.

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Максим Галкин, которому не дали въехать на остров Бали и провести там концерт, сделал большую публикацию, в которой опроверг слухи о том, что в Индонезии враждебно настроены против него. Все оказалось гораздо проще.

Юморист объяснил, что, несмотря на то, что ему отказали во въезде, сделали это вежливо и сообщили причину.

"Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы — письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали. Все службы, как транспортные, так и пограничные, высказывали доброжелательное недоумение, чем я заслужил такую честь и такое персональное внимание от российских властей", — рассказал артист.

Афиша отмененного концерта Максима Галкина на Бали. Фото: росСМИ

Галкин подчеркнул, что индонезийцы его как юмориста не знают, так что им гораздо проще удовлетворить просьбу РФ, чем разбираться в вопросах какого-то одного неизвестного артиста.

Вставить палки в колеса знаменитости россияне пытаются во всех странах, где у него есть гастроли.

" В Таиланде российские власти работали по другой схеме — надавили на владельцев залов, которые имеют крепкие связи с российским консульством и российским туризмом", — поделился Максим.

Но он не расстраивается, а воспринимает происходящее как рабочие моменты в нынешних условиях.

"Забавно, что российское государство тратит на это время и усилия многих людей, которые могли бы себе найти более достойное применение во благо родины, нежели маниакальное преследование несогласных артистов за рубежом", — прокомментировал Галкин.

Он также упомянул, что уже провел более 150 удачных концертов в более чем 30 странах, преимущественно в Европе и США.

Напомним, Максима Галкина не пустили на Бали и депортировали из Индонезии.

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