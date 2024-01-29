Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Галкин рассказал, почему его на самом деле не пустили на Бали arrow

Галкин рассказал, почему его на самом деле не пустили на Бали

29 января 2024 07:34
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Галкин рассказал, почему его на самом деле не пустили на Бали
Юморист Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Максима Галкина, который не поддерживает войну России в Украине, задержали в аэропорту индонезийского Денпасара, после чего он был депортирован. Он должен выступить на Бали в рамках концертного тура "Прекрасное недалеко".

Юморист вышел на связь и рассказал, из-за чего так произошло, в своем Instagram.

Читайте также:

Россияне подставили

Максим Галкин, которому не дали въехать на остров Бали и провести там концерт, сделал большую публикацию, в которой опроверг слухи о том, что в Индонезии враждебно настроены против него. Все оказалось гораздо проще.

Юморист объяснил, что, несмотря на то, что ему отказали во въезде, сделали это вежливо и сообщили причину.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы — письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали. Все службы, как транспортные, так и пограничные, высказывали доброжелательное недоумение, чем я заслужил такую честь и такое персональное внимание от российских властей", — рассказал артист.

 

Афиша отмененного концерта Максима Галкина на Бали. Фото: росСМИ

Галкин подчеркнул, что индонезийцы его как юмориста не знают, так что им гораздо проще удовлетворить просьбу РФ, чем разбираться в вопросах какого-то одного неизвестного артиста.

Вставить палки в колеса знаменитости россияне пытаются во всех странах, где у него есть гастроли.

" В Таиланде российские власти работали по другой схеме — надавили на владельцев залов, которые имеют крепкие связи с российским консульством и российским туризмом", — поделился Максим.

Но он не расстраивается, а воспринимает происходящее как рабочие моменты в нынешних условиях.

"Забавно, что российское государство тратит на это время и усилия многих людей, которые могли бы себе найти более достойное применение во благо родины, нежели маниакальное преследование несогласных артистов за рубежом", —  прокомментировал Галкин.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максим Галкин (@maxgalkinru)

Он также упомянул, что уже провел более 150 удачных концертов в более чем 30 странах, преимущественно в Европе и США.

Напомним, Максима Галкина не пустили на Бали и депортировали из Индонезии.

Мы также писали, что в Таиланде задержаны участники российской группы Би-2.

скандал
концерт
россияне
Максим Галкин
российские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме