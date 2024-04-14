Максим Галкін посміявся з росіян, які поширюють проти нього брехню — подробиці

Російський шоумен та гуморист Максим Галкін. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Відомий російський гуморист та шоумен Максим Галкін потролив російських журналістів, які поширюють брехню про те, що він злякався атак Ірану та втік з Ізраїлю. Артист порадив їм приділяти увагу проблемам у своїй країні.

Про це він заявив на своїй сторінці Instagram.

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Російський гуморист вперше після атаки Ірану на Ізраїль вийшов на зв'язок зі своєю аудиторією. Він зізнався, що перед сном вирішив почитати російські медіа та виявив, що пропагандисти поширюють проти нього чергову брехню. Вони пишуть про те, що шоумен злякався обстрілів та разом з родиною втік з Ізраїлю.

Артист потролив російських журналістів та порадив їм займатися проблемами у своїй країні, а не обговорювати його "дрібну персону". Він підкреслив, що пропагандистські канали мають неабияку популярність серед жителів Росії.

"Збирався поспати, але здуру зайшов на російські Telegram-канали, причому якісь смітники, два з половиною мільйони підписників на це г*вно. Як вони написали: "Максим Галкін на підпитку побажав удачі ППО Ізраїлю, а він навіть не в Ізраїлі". Слухайте, "журналісти", заспокойтеся. В Ізраїлі я та бажаю успіхів ізраїльській ППО. І відстежують же… Ви ж великі, що ж ви стежите за мною, у вас новин більше немає? Займіться своїми проблемами", — заявив Галкін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Галкін жорстко потролив Кіркорова та Лоліту, які залишились без заробітків через "голу вечірку". А також Максима Галкіна оштрафували на мільйон гривень у Дубаї за антиросійські жарти.