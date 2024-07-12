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Галкин спел хиты Степана Гиги на роскошной вилле, которая принадлежит россиянам

12 июля 2024 22:35
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Максим Галкин стал ведущим свадьбы молодоженов из Украины — фото
Российский юморист и шоумен Максим Галкин. Фото: росСМИ
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Недавно соцсети облетели кадры из роскошной виллы в Италии. У озера Комо свадьбу сыграла пара из Украины. Гостей развлекали известные звезды, в частности, ведущим мероприятия стал российский шоумен Максим Галкин.

Об этом сообщил украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов.

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Известный шоумен развлекал гостей на свадьбе молодоженов из Украины, на одной из самых дорогих вилл Италии — Бальбяно. По данным издания wz.lviv.ua, сутки ее аренды стоят 19 тысяч евро (более 800 тысяч гривен). Оказалось, что с 2013 года она принадлежит россиянам.

Галкин, открыто осудивший кровавый режим Кремля, вел свадебную церемонию уже после обетов. Шоумен развеселил гостей скороговоркой о палянице и известными украинскими песнями: "Смерека", "Одна калина" и хитом Степана Гиги "Золото Карпат".

В издании wz.lviv.ua отмечается, что гонорар Максима Галкина стартует от 100 тысяч евро (около 4,5 млн гривен) плюс дополнительный райдер.

Максим Галкин спел на украинской свадьбе
Российский юморист и шоумен Максим Галкин на свадьбе украинцев. Фото: instagram.com/_terskaia/
Максим Галкин развлекал украинцев на вилле россиян
Российский юморист и шоумен Максим Галкин развлекает состоятельных украинцев. Фото: instagram.com/_terskaia/
Максим Галкин развлекал гостей на украинской свадьбе
Российский юморист Максим Галкин поет песни на украинском. Фото: instagram.com/_terskaia/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prohor (@prohormusic)

Напомним, Максим Галкин публично выразил слова поддержки украинским семьям после обстрела Харькова. Также юморист раскритиковал клевету о том, что он якобы бежал из Израиля из-за "обстрела" Ирана.

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