Максим Галкин стал ведущим свадьбы молодоженов из Украины — фото

Галкин спел хиты Степана Гиги на роскошной вилле, которая принадлежит россиянам
Недавно соцсети облетели кадры из роскошной виллы в Италии. У озера Комо свадьбу сыграла пара из Украины. Гостей развлекали известные звезды, в частности, ведущим мероприятия стал российский шоумен Максим Галкин.
Об этом сообщил украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов.
Максим Галкин спел на украинском
Известный шоумен развлекал гостей на свадьбе молодоженов из Украины, на одной из самых дорогих вилл Италии — Бальбяно. По данным издания wz.lviv.ua, сутки ее аренды стоят 19 тысяч евро (более 800 тысяч гривен). Оказалось, что с 2013 года она принадлежит россиянам.
Галкин, открыто осудивший кровавый режим Кремля, вел свадебную церемонию уже после обетов. Шоумен развеселил гостей скороговоркой о палянице и известными украинскими песнями: "Смерека", "Одна калина" и хитом Степана Гиги "Золото Карпат".
В издании wz.lviv.ua отмечается, что гонорар Максима Галкина стартует от 100 тысяч евро (около 4,5 млн гривен) плюс дополнительный райдер.
Напомним, Максим Галкин публично выразил слова поддержки украинским семьям после обстрела Харькова. Также юморист раскритиковал клевету о том, что он якобы бежал из Израиля из-за "обстрела" Ирана.
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