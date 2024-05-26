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Серцем з тобою — Максим Галкін висловив співчуття родинам загиблих у Харкові

26 травня 2024 17:46
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Максим Галкін прокоментував удар росіян по Харкову — деталі
Російський шоумен та гуморист Максим Галкін. Фото: РосЗМІ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий російський шоумен та гуморист Максим Галкін прокоментував трагедію в Харкові та висловив щирі співчуття родинам загиблих. Артист поділився історією хлопчика, тато якого ймовірно загинув від рук окупантів.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

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Вдень у суботу, 25 травня, окупанти вдарили КАБами по будівельному гіпермаркеті в Харкові. Рятувальники досі розбирають завали та наразі вже відомо про 16 загиблих та 44 поранених.

Артист поділився щемливою історією маленького харків'янина, який прийшов на місце "прильоту",  де загинуло багато людей для того, щоб здати ДНК-матеріал. Це допоможе рятувальникам знайти тіло його рідної людини чи дати надію, що він залишився в живих.

Галкін засудив удар росіян по Харкову
Російський шоумен та гуморист Максим Галкін. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Галкін болісно відреагував на черговий акт тероризму росіян та висловив співчуття родинам загиблих.

"Харків, 8-річний хлопчик здає ДНК, його батько не повернувся з роботи. Він працював у відділі декору в харківському "Епіцентрі". Збір ДНК може бути єдиним способом знайти рештки рідної людини або визначити, що серед попелища її немає і дати хитку надію. Яку загрозу становив відділ декору у будівельному торговому центрі для могутньої ядерної росії? Харків, серцем з тобою", — написав артист.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Максим Галкін висловив щирі співчуття родинам загиблих у його рідній Одесі. А також гуморист жорстко потролив Кіркорова та Лоліту, які залишились без заробітків через "голу вечірку".

смерть
Харків
Максим Галкін
окупанти
російські зірки
загиблі
Епіцентр

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