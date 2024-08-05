Гапчинська написала нові картини з Кирило Будановим

Українська художниця Євгенія Гапчинська. Фото: instagram.com/e.gapchinska/

Відома українська художниця Євгенія Гапчинська присвятила свої картини очільнику розвідки Кирило Буданову та його жабеняті. Голова ГУР вже встиг прокоментувати її роботи.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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Відома художниця зізналася, що ніколи не була у головному офісі розвідки, а Буданова із його популярним жабеням Петром малювала з інтерв'ю. Євгенія ставила на паузу відео та змальовувала деталі.

Вона довгий час не могла повернутися до роботи через важке поранення чоловіка на війні. До життя її повернули діти, які і попрохали намалювати очільника розвідки, якого дуже люблять у її родині.

На її роботи відреагував і сам Буданов. Він зізнався, що є фанатом її творчості і подякував за такі чудові роботи.

Художниця Євгенія Гапчинська написала Буданова. Фото: телеграм-канал Буданова

Колекція Євгенії Гапчинської поповнилася новими картинами. Фото: телеграм-канал Буданова

Колекція Євгенії Гапчинської написала роботи з очільником розвідки. Фото: телеграм-канал Буданова

"Дякую пані Євгенії та їхнім із чоловіком-воїном дітям, які надихають художницю на створення свого магічного і прекрасного світу полотен. Хай квітне й розвивається український живопис! За наші мистецтво й культуру продовжуємо боротьбу!" — написав очільник ГУР.

Публікація Кирила Буданова. Фото: Telegram

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