Продюсер Михайло Ясинський пояснив, чому Христина Соловій втрапила в скандали — причини

Українська співачка Христина Соловій. Фото: instagram/soloviyka

Український продюсер Михайло Ясинський прокоментував скандали навколо співачки Христини Соловій. Він вважає, що вона застрягла в образі милої дівчини, хоча насправді є справжньою рок-зіркою.

Про це він висловився в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Продюсер Михайло Ясинський вважає, що всі проблеми співачки Христини Соловій через те, що її образ "німфетки" не підходить під її характер.

"Це дуже складно, тому що середовище, в якій формувався її музичний стиль, скажімо репертуар, її шлях творчий, він не відповідає її внутрішньому стану. Вона рок-зірка, на мій погляд, вона хуліганка. Зовсім не така, якою її зробило середовище, в якому вона зростала, робила свої перші пісні, знайшла свого продюсера, який їй зробив дуже-дуже круті пісні, відкрив Україні її надзвичайний красивий голос, але вона інша. І не тільки матюкається, там є у неї ще скандали з одруженим чоловіком, історія з церквою, заява з Єфросиніною", — сказав Ясинський.

Співачка Христина Соловій має змінити образ. Фото: instagram/soloviyka

Продюсер вважає, що вона може змінитися, однак це загрожує втратою популярності.

"Їй або треба підтримувати образ, але воно якось не складається, або треба його позбутися і сказати: "Все, я інша". А це треба йти на певні жертви. Це може не зайти на велику аудиторію... Успіх, впізнаваність, популярність можуть зникнути", — додав він.

Нагадаємо, Христина Соловій потрапила у скандал через нецензурну лайку та образу жителів Чорноморська. Раніше поліція склала на неї адмінпротокол.