Сергій Притула зізнався, коли буде готовий вступити до лав ЗСУ — деталі

Волонтер та шоумен Сергій Притула. Фото: instagram/siriy_ua

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула висловився про свою готовність мобілізуватися. Нині він має відстрочку, однак за потреби готовий взяти зброю до рук.

Про це він розповів в інтерв'ю для "Укрінформу".

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Волонтер Сергій Притула має відстрочку від служби, оскільки в нього троє дітей. Добровільно мобілізуватися він поки що не планує, адже результативно та активно допомагає армії, коли керує своїм фондом. Втім, якщо зміняться закони і його відстрочка буде недійсною, вдягне форму.

"У січні 2024 року я прийшов до ТЦК, пройшов ВЛК, отримав відстрочку як багатодітний батько. І власне перебуваю в стані очікування та готовності. Якщо зміниться щось у законодавстві чи якщо держава прийме якісь нові правила і скаже "ага", – то значить "вперед", — прокоментував Притула.

Сергій Притула керує фондом, який допомагає армії. Фото: instagram/siriy_ua

Також волонтер пригадав, як відреагували військові, коли мобілізували керівника військового напряму його фонду. Ніхто з них не радів.

"Тому що Рома Синіцин реально розбирався у всьому, що відбувається на 1200 кілометрів лінії бойового зіткнення. Верифікував запити по максимальній актуальності для всіх підрозділів. Коли його мобілізували, підрозділ аеророзвідки отримав хорошого юніта. Але для сотень великих підрозділів утратилась на певний період часу комунікаційна ланка", — зазначив громадський діяч.

Сергій Притула поки що не планує мобілізуватися. Фото: instagram/siriy_ua

В родині Сергія Притули майже всі чоловіки служать, тому він часто замислювався над цим. Втім, військовослужбовці переконали, що в тилу він приносить більше користі.

"Мій старший брат пішов добровольцем із кордівцями, а два брати мої двоюрідні — офіцери Збройних сил України, хресний син — офіцер Держприкордонслужби. І я такий, у моменті — мені треба. Але якраз військові стали тими людьми, які мене переконали, що не потрібно робити поспішних рішень, потрібно займатися тим, чим ти займався всі ці роки до повномасштабного вторгнення. І зважаючи, ще раз кажу, на результати роботи фонду, мені здається, що принаймні станом на сьогодні говорити про подібні речі передчасно", — додав Притула.

Сергій Притула неодноразово хотів піти в ЗСУ. Фото: instagram/siriy_ua

Нагадаємо, Сергій Притула розкритикував "кварталівця", який втік в США. Також волонтер довів, що не купував квартири під час війни.