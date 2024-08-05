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Гапчинская написала картины с Будановым и его любимцем — глава разведки отреагировал

5 августа 2024 12:38
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Гапчинская написала новые картины с Кириллом Будановым
Украинская художница Евгения Гапчинская. Фото: instagram.com/e.gapchinska/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская художница Евгения Гапчинская посвятила свои картины руководителю разведки Кириллу Буданову и его лягушонку. Глава ГУР уже успел прокомментировать ее работы.

Об этом он написал в своем телеграм-канале 

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Известная художница призналась, что никогда не была в головном офисе разведки, а Буданова с его популярным лягушонком Петром рисовала из интервью. Евгения ставила на паузу видео и писала детали.

Она долгое время не могла вернуться к работе из-за тяжелого ранения мужа на войне. К жизни ее вернули дети, которые и попросили нарисовать руководителя разведки, которого очень любят в её семье.

На ее работы отреагировал и сам Буданов. Он признался, что является фанатом ее творчества и поблагодарил за столь замечательные работы.

Гапчинская написала картины с Будановым
Художница Евгения Гапчинская написала Буданова. Фото: телеграмм-канал Буданова
Гапчинская написала картины с Будановым
Коллекция Евгении Гапчинской пополнилась новыми картинами. Фото: телеграмм-канал Буданова
Гапчинская написала картины с Будановым
Коллекция Евгении Гапчинской написала работы с главой разведки. Фото: телеграмм-канал Буданова

"Благодарю госпожу Евгении и их с мужем-воином детям, которые вдохновляют художницу на создание своего магического и прекрасного мира полотен. Пусть цветет и развивается украинская живопись! За наши искусство и культуру продолжаем борьбу!" , — написал глава ГУР.

Гапчинская написала картины с Будановым и его любимцем - глава разведки отреагировал - фото 4
Публикация Кирилла Буданова. Фото: Telegram

Напомним, волонтер Сергей Притула признался, готов ли взять в руки оружие. А также продюсер Поляковой раскритиковал стиль Кристины Соловий.

разведка картины художники Кирилл Буданов украинские звезды творчество

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12:56 В Крыму нет безопасного места для оккупантов — Плетенчук о поражении флота россиян

12:52 Завтра Харрис представит кандидата на должность вице-президента США, — CNN

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В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

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