Гапчинская написала новые картины с Кириллом Будановым

Гапчинская написала картины с Будановым и его любимцем — глава разведки отреагировал
Известная украинская художница Евгения Гапчинская посвятила свои картины руководителю разведки Кириллу Буданову и его лягушонку. Глава ГУР уже успел прокомментировать ее работы.
Об этом он написал в своем телеграм-канале
Кирилл Буданов о картинах Гапчинской
Известная художница призналась, что никогда не была в головном офисе разведки, а Буданова с его популярным лягушонком Петром рисовала из интервью. Евгения ставила на паузу видео и писала детали.
Она долгое время не могла вернуться к работе из-за тяжелого ранения мужа на войне. К жизни ее вернули дети, которые и попросили нарисовать руководителя разведки, которого очень любят в её семье.
На ее работы отреагировал и сам Буданов. Он признался, что является фанатом ее творчества и поблагодарил за столь замечательные работы.
"Благодарю госпожу Евгении и их с мужем-воином детям, которые вдохновляют художницу на создание своего магического и прекрасного мира полотен. Пусть цветет и развивается украинская живопись! За наши искусство и культуру продолжаем борьбу!" , — написал глава ГУР.
Напомним, волонтер Сергей Притула признался, готов ли взять в руки оружие. А также продюсер Поляковой раскритиковал стиль Кристины Соловий.
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