Періс Гілтон роздягнулась для обкладинки Flaunt — фото

Гаряча Періс Гілтон роздягнулась для обкладинки модного глянцю
Світська левиця Періс Гілтон оголилась для журналу Flaunt. У такий спосіб вона знову підігріла до своєї персони інтерес прихильників.
Світлини виклали в Instagram.
Періс Гілтон оголила струнку фігуру для обкладинки Flaunt
Американська фотомодель вирішила нічого не залишати для уяви прихильників. Вона повністю роздягнулась для сторінок Flaunt, лише прикрила очі окулярами.
На інших світлинах зірка все таки вдягнула трохи одягу — шкіряний жакет, чорну мереживну білизну та колготи в сіточку. Однак, це не єдиний пікатний образ, яким потішила Періс прихильників.
Нагадаємо, модель Періс Гілтон нещодавно вперше показала свою 5-ти місячну доньку. Також вона згадала молодість і вдягнула лише леопардове бікіні на веселу вечірку.
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