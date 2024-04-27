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Гаряча Періс Гілтон роздягнулась для обкладинки модного глянцю

27 квітня 2024 23:33
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Періс Гілтон роздягнулась для обкладинки Flaunt — фото
Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Світська левиця Періс Гілтон оголилась для журналу Flaunt. У такий спосіб вона знову підігріла до своєї персони інтерес прихильників.

Світлини виклали в Instagram.

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Американська фотомодель вирішила нічого не залишати для уяви прихильників. Вона повністю роздягнулась для сторінок Flaunt, лише прикрила очі окулярами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

На інших світлинах зірка все таки вдягнула трохи одягу — шкіряний жакет, чорну мереживну білизну та колготи в сіточку. Однак, це не єдиний пікатний образ, яким потішила Періс прихильників.

Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt
Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt
Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt
Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt
Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt
Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt
Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt
Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt
Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt
Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt
Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt
Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt

Нагадаємо, модель Періс Гілтон нещодавно вперше показала свою 5-ти місячну доньку. Також вона згадала молодість і вдягнула лише леопардове бікіні на веселу вечірку.

США
Періс Хілтон
фото
модель
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