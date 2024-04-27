Періс Гілтон роздягнулась для обкладинки Flaunt — фото

Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt

Світська левиця Періс Гілтон оголилась для журналу Flaunt. У такий спосіб вона знову підігріла до своєї персони інтерес прихильників.

Світлини виклали в Instagram.

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Американська фотомодель вирішила нічого не залишати для уяви прихильників. Вона повністю роздягнулась для сторінок Flaunt, лише прикрила очі окулярами.

На інших світлинах зірка все таки вдягнула трохи одягу — шкіряний жакет, чорну мереживну білизну та колготи в сіточку. Однак, це не єдиний пікатний образ, яким потішила Періс прихильників.

Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt

Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt

Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt

Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt

Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt

Американська модель Періс Гілтон. Фото: Flaunt

Нагадаємо, модель Періс Гілтон нещодавно вперше показала свою 5-ти місячну доньку. Також вона згадала молодість і вдягнула лише леопардове бікіні на веселу вечірку.