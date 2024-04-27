Пэрис Гилтон разделась для обложки Flaunt.

Американская модель Пэрис Хилтон. Фото: Flaunt

Светская львица Пэрис Хилтон обнажилась для журнала Flaunt. Таким образом она снова подогрела к своей персоне интерес поклонников.

Фотографии выложили в Instagram.

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Американская фотомодель решила ничего не оставлять для воображения поклонников. Она полностью разделась для страниц Flaunt, только прикрыла глаза очками.

На других фотографиях звезда все же надела немного одежды — кожаный жакет, черное кружевное белье и колготки в сеточку. Однако, это не единственный пикантный образ, которым порадовала Пэрис поклонников.

Американская модель Пэрис Хилтон. Фото: Flaunt

Американская модель Пэрис Хилтон. Фото: Flaunt

Американская модель Пэрис Хилтон. Фото: Flaunt

Американская модель Пэрис Хилтон. Фото: Flaunt

Американская модель Пэрис Хилтон. Фото: Flaunt

Американская модель Пэрис Хилтон. Фото: Flaunt

Напомним, модель Пэрис Хилтон недавно впервые показала свою 5-ти месячную дочь. Также она вспомнила молодость и надела только леопардовое бикини на веселую вечеринку.