Пэрис Гилтон разделась для обложки Flaunt.

Горячая Пэрис Хилтон разделась для обложки модного глянца
Светская львица Пэрис Хилтон обнажилась для журнала Flaunt. Таким образом она снова подогрела к своей персоне интерес поклонников.
Фотографии выложили в Instagram.
Пэрис Хилтон обнажила стройную фигуру для обложки Flaunt
Американская фотомодель решила ничего не оставлять для воображения поклонников. Она полностью разделась для страниц Flaunt, только прикрыла глаза очками.
На других фотографиях звезда все же надела немного одежды — кожаный жакет, черное кружевное белье и колготки в сеточку. Однако, это не единственный пикантный образ, которым порадовала Пэрис поклонников.
Напомним, модель Пэрис Хилтон недавно впервые показала свою 5-ти месячную дочь. Также она вспомнила молодость и надела только леопардовое бикини на веселую вечеринку.
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