Періс Гілтон у бікіні запалила на музичному фестивалі

Як у буремні часи — Періс Гілтон у леопардовому бікіні запалила на музичному фестивалі
Діджейка Періс Гілтон поділилася серією звабливих знімків зі своїми 26,4 мільйонами підписників. 43-річна спадкоємиця насолоджувалася фестивалем Coachella в бікіні з леопардовим принтом.
Фото красуня опублікувала у своїх соціальних мережах.
Веселощі Періс Гілтон на Coachella
Знімки були зроблені вночі, коли зірка позувала у ковбойському капелюсі та бікіні. Вона доповнила образ парою замшевих чорних ковбойських черевиків, стоячи на виступі киплячої гідромасажної ванни.
На початку 2000 року Періс здійняла фурор свої гламурним образом, який часто включав її улюблений аксесуар: песика Дінь-Дінь.
"Коли я переїхала до Нью-Йорка, у мене не було ні стиліста, ні агента, ні піарника, нічого з цього. Я робила все сама, і мені подобалося всюди брати з собою мою маленьку Дінь-Дінь. Було дуже весело одягати її, бо вона була як моя перша донька. Вона була моїм найкращим другом, моєю подругою, моєю другою половинкою. Я так сумую за нею", — пригадувала Періс той час.
Зараз Гілтон мама двох дітей.
Нагадаємо, Періс Гілтон привітала дописом з днем народження сина. А Андре Тан згадав, як Періс Гілтон дефілювала на його показі.
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