Періс Гілтон у бікіні запалила на музичному фестивалі

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Діджейка Періс Гілтон поділилася серією звабливих знімків зі своїми 26,4 мільйонами підписників. 43-річна спадкоємиця насолоджувалася фестивалем Coachella в бікіні з леопардовим принтом.

Фото красуня опублікувала у своїх соціальних мережах.

Читайте також:

Веселощі Періс Гілтон на Coachella

Знімки були зроблені вночі, коли зірка позувала у ковбойському капелюсі та бікіні. Вона доповнила образ парою замшевих чорних ковбойських черевиків, стоячи на виступі киплячої гідромасажної ванни.

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

На початку 2000 року Періс здійняла фурор свої гламурним образом, який часто включав її улюблений аксесуар: песика Дінь-Дінь.

"Коли я переїхала до Нью-Йорка, у мене не було ні стиліста, ні агента, ні піарника, нічого з цього. Я робила все сама, і мені подобалося всюди брати з собою мою маленьку Дінь-Дінь. Було дуже весело одягати її, бо вона була як моя перша донька. Вона була моїм найкращим другом, моєю подругою, моєю другою половинкою. Я так сумую за нею", — пригадувала Періс той час.

Зараз Гілтон мама двох дітей.

Нагадаємо, Періс Гілтон привітала дописом з днем народження сина. А Андре Тан згадав, як Періс Гілтон дефілювала на його показі.