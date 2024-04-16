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Як у буремні часи — Періс Гілтон у леопардовому бікіні запалила на музичному фестивалі

16 квітня 2024 15:15
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Періс Гілтон у бікіні запалила на музичному фестивалі
Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Діджейка Періс Гілтон поділилася серією звабливих знімків зі своїми 26,4 мільйонами підписників. 43-річна спадкоємиця насолоджувалася фестивалем Coachella в бікіні з леопардовим принтом.

Фото красуня опублікувала у своїх соціальних мережах.

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Знімки були зроблені вночі, коли зірка позувала у ковбойському капелюсі та бікіні. Вона доповнила образ парою замшевих чорних ковбойських черевиків, стоячи на виступі киплячої гідромасажної ванни.

 

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

На початку 2000 року Періс здійняла фурор свої гламурним образом, який часто включав її улюблений аксесуар: песика Дінь-Дінь.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

"Коли я переїхала до Нью-Йорка, у мене не було ні стиліста, ні агента, ні піарника, нічого з цього. Я робила все сама, і мені подобалося всюди брати з собою мою маленьку Дінь-Дінь. Було дуже весело одягати її, бо вона була як моя перша донька. Вона була моїм найкращим другом, моєю подругою, моєю другою половинкою. Я так сумую за нею", — пригадувала Періс той час.

Зараз Гілтон мама двох дітей.

Нагадаємо, Періс Гілтон привітала дописом з  днем народження сина. А Андре Тан згадав, як Періс Гілтон дефілювала на його показі.

Періс Хілтон
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