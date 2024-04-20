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Приховувала 5 місяців — Періс Гілтон вперше показала свою маленьку доньку

20 квітня 2024 10:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Періс Гілтон вперше показала свою доньку — фото
Світська левиця Періс Гілтон. Фото: instagram/parishilton
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Американська фотомодель і акторка Періс Гілтон нарешті показала свою доньку Лондон. Вони зробили сімейні фото на природі.

Світлини зірка опублікувала в Instagram.

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Акторка Періс Гілтон поділилась сімейними фото. На них з'явилась і маленька донька Лондон. Вона народилась наприкінці минулого року в листопаді. Періс розповідала, що її виносила сурогатна матір. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Минуло 5 місяців з того моменту, і зірка показала свою дитину. Вона вдягнула дівчинку в рожеве вбрання, як справжню принцесу. Поруч — її кохані чоловік Картер Реум та однорічний син Фенікс. 

"Представляю вам Лондон Мерілін Гілтон-Реум. Я мріяла мати доньку на ім'я Лондон, скільки себе пам'ятаю. Я дуже вдячна, що вона тепер зі мною. Я щиро ціную кожну мить, проведену з нею. Мої янголята показали мені справжню любов, про яку я навіть не здогадувалася", — підписала світлини зіркова мама.

Періс Гілтон з дітьми та чоловіком. Фото: instagram/parishilton
Періс Гілтон з дітьми та чоловіком. Фото: instagram/parishilton
Періс Гілтон з сином Феліксом. Фото: instagram/parishilton
Періс Гілтон з сином Феліксом. Фото: instagram/parishilton
Періс Гілтон з донькою Лондон Мерилін. Фото: instagram/parishilton
Періс Гілтон з донькою Лондон Мерилін. Фото: instagram/parishilton

Нагадаємо, світська левиця Періс Гілтон згадала молодість і запалила на фестивалі у леопардовому бікіні. Також зірка поділилась еротичною фотосесією з її молодості.

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