Періс Гілтон вперше показала свою доньку — фото

Світська левиця Періс Гілтон. Фото: instagram/parishilton

Американська фотомодель і акторка Періс Гілтон нарешті показала свою доньку Лондон. Вони зробили сімейні фото на природі.

Світлини зірка опублікувала в Instagram.

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Акторка Періс Гілтон поділилась сімейними фото. На них з'явилась і маленька донька Лондон. Вона народилась наприкінці минулого року в листопаді. Періс розповідала, що її виносила сурогатна матір.

Минуло 5 місяців з того моменту, і зірка показала свою дитину. Вона вдягнула дівчинку в рожеве вбрання, як справжню принцесу. Поруч — її кохані чоловік Картер Реум та однорічний син Фенікс.

"Представляю вам Лондон Мерілін Гілтон-Реум. Я мріяла мати доньку на ім'я Лондон, скільки себе пам'ятаю. Я дуже вдячна, що вона тепер зі мною. Я щиро ціную кожну мить, проведену з нею. Мої янголята показали мені справжню любов, про яку я навіть не здогадувалася", — підписала світлини зіркова мама.

Періс Гілтон з дітьми та чоловіком. Фото: instagram/parishilton

Періс Гілтон з сином Феліксом. Фото: instagram/parishilton

Періс Гілтон з донькою Лондон Мерилін. Фото: instagram/parishilton

Нагадаємо, світська левиця Періс Гілтон згадала молодість і запалила на фестивалі у леопардовому бікіні. Також зірка поділилась еротичною фотосесією з її молодості.