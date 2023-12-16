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Ґері Олдмен розповів, які фільми допомогли йому в батьківстві

16 грудня 2023 10:54
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Стас Кожушко
Редактор
Ґері Олдмен розповів, які фільми допомогли йому в батьківстві
Англійський актор та кінорежисер Ґері Олдмен в одному з фільмів про Гаррі Поттера. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Англійський кіноактор та кінорежисер Ґері Олдмен розповів, як понад 20 років тому деякі кінопроєкти дали йому можливість частіше бачитися з дітьми після розлучення. Йдеться про франшизи "Гаррі Поттер" і "Бетмен".

Про це пише видання Variety.

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За словами 65-річного актора саме ці фільми врятували його кар'єру та особисте життя, коли він став батьком-одинаком синів Альфі, Гулівера та Чарлі після розлучення зі своєю третьою дружиною. 2001 року році багато зйомок проходили в Будапешті, Празі та Австралії. Через це Ґері був змушений відмовитись від багатьох пропозицій, щоб бути разом зі своїми дітьми.

"Дякую Богові за Гаррі Поттера. Кажу вам, ці два фільми — "Бетмен" та "Гаррі Поттер" — справді врятували мене, бо це означало, що я можу робити мінімум роботи за максимум грошей та бути вдома з дітьми", — зізнався Олдман.

Ґері Олдмен з дітьми в нульових. Фото: Google

Так, під час зйомок першого фільму про Бетмена актор неодноразово літав із Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) до Лондона, щоб продовжувати виховувати дітей. 

"Я здійснив 27 польотів туди та назад. Я літав чи не щодня. На щастя, Нолан (режисер Крістофер Нолан. — Ред.) дотримувався графіка. Я їхав додому на три дні. Повертався на два. Повертався додому на вихідні. Повертався на день... Інакше мені здавалося, що моїх дітей виховує нянька", — підсумував актор.

Нагадаємо, раніше ми писали про ТОП-5 найгірших фільмів року за версією кінокритиків Variety. Також ми розповідали, які фільми вийшли в український прокат цього тижня.

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