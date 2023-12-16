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Гэри Олдмэн рассказал, какие фильмы помогли ему в отцовстве

16 декабря 2023 10:54
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Гэри Олдмэн рассказал, какие фильмы помогли ему в отцовстве
Английский актер и кинорежиссер Гэри Олдмэн в одном из фильмов о Гарри Поттере. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Английский киноактер и кинорежиссер Гэри Олдмэн рассказал, как более 20 лет назад некоторые кинопроекты дали ему возможность чаще видеться с детьми после развода. Речь идет о франшизах "Гарри Поттер" и "Бэтмен".

Об этом пишет издание Variety.

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По словам 65-летнего актера, именно эти фильмы спасли его карьеру и личную жизнь, когда он стал отцом-одиночкой сыновей Альфи, Гулливера и Чарли после развода со своей третьей женой. В 2001 году многие съемки проходили в Будапеште, Праге и Австралии. Поэтому Гери был вынужден отказаться от многих предложений, чтобы быть вместе со своими детьми.

"Благодарю Бога за Гарри Поттера. Говорю вам, эти два фильма - "Бэтмен" и "Гарри Поттер" — действительно спасли меня, потому что это означало, что я могу делать минимум работы за максимум денег и быть дома с детьми", — признался Олдман.

Гэри Олдмэн с детьми в нулевых. Фото: Google

Так, во время съемок первого фильма о Бэтмене актер неоднократно летал из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в Лондон, чтобы продолжать воспитывать детей.

"Я совершил 27 полетов туда и обратно. Я летал почти каждый день. К счастью, Нолан (режиссер Кристофер Нолан. — Ред.) придерживался графика. Я ехал домой на три дня. Возвращался на два. Возвращался домой на выходные. Возвращался на день ... Иначе мне казалось, что моих детей воспитывает няня", подытожил актер.

Напомним, ранее мы писали о ТОП-5 худших фильмах года по версии кинокритиков Variety. Также мы рассказывали, какие фильмы вышли в украинский прокат на этой неделе.

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