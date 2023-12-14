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Венсан Кассель став мушкетером Атосом, а Тімоті Шаламе — Вонкою: кінопрем'єри тижня

14 грудня 2023 09:49
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Стас Кожушко
Редактор
Венсан Кассель став мушкетером Атосом, а Тімоті Шаламе — Вонкою: кінопрем'єри тижня
Кадр з фільму "Вонка". Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Цього тижня в український кінопрокат вийшли п’ять нових фільмів. Серед них, зокрема, новий фільм з багатомільйонним бюджетом про французьких мушкетерів та приквел стрічки "Чарлі і шоколадна фабрика", "Вонка" з Тімоти Шаламе. 

Новини.LIVE розповість цікаві факти про кіноновинки.

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Вонка (США)

На головну роль мюзиклу  розглядалися Том Голланд, Раян Гослінг та Езра Міллер. Зрештою, режисер обрав Тімоті Шаламе. Проби не знадобились — на записах спектаклів, у яких грав Шаламе у школі, він достатньою мірою продемонстрував талант до цієї ролі. Тімоті став третім актором, який виконує роль Вонки. 

1971 року персонажа зіграв американський актор Джин Вайлдер, а 2005-го за екранізацію взявся режисер Тім Бертон. Тоді роль Вонки дісталася його улюбленому акторові Джонні Деппу, який досі у багатьох асоціюється з цим незвичайним, складним, але насправді справі добрим, персонажем.

Основні зйомки нового фільму проходили у Великій Британії, а одну з головних ролей зіграв Ровен Аткінсон, більш відомий як містер Бін.

Три мушкетери: Міледі (Францiя, Німеччина, Іспанія)

Пригодницький бойовик є продовженням фільму "Три мушкетери: д’Артаньяна". Сумарний бюджет обох стрічок склав 72 млн євро. Творці відмовилися від використання комп’ютерної графіки та приділили велику увагу костюмам і декораціям.

За сюжетом, на очах у д’Артаньяна викрадають його кохану Констанцію. Аби врятувати дівчину мушкетер об’єднує зусилля з загадковою Міледі Вінтер. Розпочинається війна і це руйнує всі плани. До речі, секс-символ Венсан Кассель у франшизі зіграв роль Атоса.

Анатомія падіння (Франція)

Нещодавно, в столиці Німеччини, Берліні, відбулась урочиста церемонія нагородження премії Європейської кіноакадемії — головної кінопремії Європи. Стрічку визнали найкращою, як і режисерку і головну акторку, Сандру Гюллер.

Світова прем’єра кримінального трилеру відбулася на цьогорічному Каннському кінофестивалі, де робота здобула "Золоту пальмову гілку". Режисерка фільму Жюстін Тріє стала третьою жінкою в історії фестивалю, яка отримала головну нагороду.

Різдвяний розгром (США, Норвегія, Франція)

За сюжетом, родина зібралась на свята до казкової засніженої Норвегії, щоб провести найкращі дні року в затишному будиночку. Батько вирішив прикрасити все довкола святковою ілюмінацією, дівчата готують музику для запальних танців.Несподівано з’ясувалось, що там живуть амбарні гноми — милі створіння, але в них є перелік суворих правил: ніякого яскравого світла, ніяких гучних звуків і жодних перестановок. 

Ідеальна ілюзія (Італія)

Мелодрама є першою роботою режисера Паппі Корсікато за останні десять років. За сюжетом, Тоні та Паола нещодавно одружилися. Чоловік працює в спа-салоні у Мілані, хоча й завжди мріяв стати художником. Паола не підтримує подібних амбіцій свого чоловіка. Картини, які написав Тоні, не представляють для неї жодної цінності і відверто дратують тим, що займають місце. Але несподівано в цій історії з'являється нова жінка.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, чи буде продовження стрічки "Барбі" з Марго Роббі в головній ролі.

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