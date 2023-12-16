ТОП-5 найгірших фільмів року за версією кінокритиків Variety

Кадр з фільму "Супер Майк: Останній танець". Фото: Google

Грудень — традиційний місяць, коли підбивають підсумки в різних сферах. І шоу-бізнес не виключення. Також популярними залишаються антирейтинги. Відомі кінокритики Овен Глейберман та Пітер Дебрюдж назвали п’ятірку гірших фільмів цього року.

Про це пише видання Variety, з яким часто співпрацюють вищезгадані експерти.

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До тебе чи до мене

Головні ролі в американській романтичній комедії від Netflix зіграли Різ Візерспун та Ештон Кутчер. Вони перевтілились в найкращих друзів, які вирішили помінятися будинками на тиждень.

"Це як кілька поганих фільмів, згорнутих в один, з романтичною кульмінацією (розгортається в аеропорту), яка схожа на епізод терапії для пар. У "До тебе чи до мене" весь світ — це романтичний комікс. Ми просто здригаємось від цього", — написали Овен та Пітер.

Супер Майк: Останній танець (США)

Комедійна драма є продовженням фільмів, що вийшли у 2012 та 2015 роках. Вони зібрали у світовому прокаті майже 300 млн доларів. Про бажання зняти новий фільм оголосили у листопаді 2021 року. Режисер Стівен Содерберг та сценарист Рід Каролін, які разом працювали над першим фільмом, повернулись до проєкту.

Спершу на одну з провідних ролей затвердили Тенді Ньютон. Згодом вона вибула, а її місце зайняла Сальма Гаєк. Головну роль беззмінно грає Ченнінґ Татум.

Астероїд-Сіті

Фільм знято за сценарієм, режисурою та спільним продюсуванням Веса Андерсона.Прем'єра відбулася в травні на Каннському кінофестивалі. За сюжетом, у театрі розігрують фантастичну телевізійну п'єсу. Життя акторів виявляється пов'язаним із пригодами їхніх персонажів у вигаданому містечку Астероїд-Сіті, що опинилося на карантині.

"У цьому фантастичному творі підробленого дизайну пустельного кактуса та грибної хмари, Андерсон потроює свій фетишистський, але гнітливий спосіб створення історії, навіть як його найпалкіші шанувальники потроюють їх відданість ідеї, що він якимось чином виражає особливу людяність", — пишуть кінокритики.

Місія Стоун

Шпигунський бойовик, знятий Томом Гарпером за сценарієм Грега Руки та Еллісон Шредер. У фільмі зіграли Галь Гадот, Софі Оконедо та Джеймі Дорнан.

За сюжетом, головна героїня, Рейчел Стоун — агентка таємної миротворчої організації. Вона єдина жінка, яка стоїть на шляху хакерки, яка намагається викрасти могутню зброю під назвою "Серце".

Примарні

Фільм режисера Декстера Флетчера в жанрі пригодницький романтичний екшн від Apple TV+. У головних ролях знялися Кріс Еванс, Ана де Армас та Едрієн Броуді.

Коул, чесний і добрий хлопець, закохується в загадкову Седі, але робить шокуюче відкриття: вона секретна агентка. Перш ніж вони встигають піти на друге побачення, Коул і Седі вирушають у пригоду, щоб урятувати світ.

"Найгіршим жанром, який зараз є завдяки епосі стримінгового мовлення, є романтична комедія про шпигунство, побудована на надто великому бюджеті", — підсумували кінокритики.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня. Також ми розповідали, що стала відома дата виходу третього сезону серіалу "Бріджертони".