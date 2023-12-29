Гері Олдмен вважає свою роль Сіріуса Блека посередньою та нецікавою
Актор Гері Олдмен, який зіграв Сіріуса у франшизі "Гаррі Поттер", абсолютно не задоволений своєю роллю. Він назвав її "посередньою".
Про це пише видання People.
Гері Олдмен не був зачарований Сіріусом Блеком
65-річний Олдмен вважає, що його образ Сіріуса був "посереднім". Він думає, що міг би зіграти хрещеного Гаррі Поттера зовсім по-іншому.
Акторський підхід до роллі був би інший, якби він читав книги Джоан Роулінг перед тим, як зніматися.
"Можливо, якби я читав книги, як Алан, якби я випереджав, якби я знав, що буде, я чесно думаю, що грав би по-іншому", — сказав Олдмен. Алан Рікман, який зіграв Снейпа, знав наперед долю свого персонажа.
Гері Олдмен приєднався до франшизи "Гаррі Поттера" у 2004 році та зіграв у трьох частинах. Його персонажа полюбили фанати та страждали разом із Гаррі, коли він загинув.
Актор зазначив, що завжди критично ставиться до своєї роботи, бо це допомагає йому розвиватися.
"Якби я сидів і спостерігав за собою в чомусь і сказав: "Боже мій, я неймовірний", це був би дуже сумний день. Тому що ти хочеш зробити наступну річ кращою", — пояснив актор.
Раніше Ґері Олдмен розповів, які фільми допомогли йому в батьківстві.
Нагадаємо, що Дональд Трамп відповів на звинувачення режисера фільму "Сам удома 2".
Читайте Новини.LIVE!