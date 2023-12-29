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Гері Олдмен вважає свою роль Сіріуса Блека посередньою та нецікавою

29 грудня 2023 13:33
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Гері Олдмен вважає свою роль Сіріуса Блека посередньою та нецікавою
Геры Олдмен у ролі Сіріуса Блека. Фото: стоп-кадр з фільму "Гаррі Поттер"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Актор Гері Олдмен, який зіграв Сіріуса у франшизі "Гаррі Поттер", абсолютно не задоволений своєю роллю. Він назвав її "посередньою".

Про це пише видання People.

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65-річний Олдмен вважає, що його образ Сіріуса був "посереднім". Він думає, що міг би зіграти хрещеного Гаррі Поттера зовсім по-іншому.

Акторський підхід до роллі був би інший, якби він читав книги Джоан Роулінг перед тим, як зніматися.

"Можливо, якби я читав книги, як Алан, якби я випереджав, якби я знав, що буде, я чесно думаю, що грав би по-іншому", — сказав Олдмен. Алан Рікман, який зіграв Снейпа, знав наперед долю свого персонажа.

Гері Олдмен приєднався до франшизи "Гаррі Поттера" у 2004 році та зіграв у трьох частинах. Його персонажа полюбили фанати та страждали разом із Гаррі, коли він загинув.

6 times Sirius was one of the bravest Harry Potter characters | Wizarding World
Гері Олдмен у ролі Сіріуса Блека. Фото: стоп-кадр з фільму "Гаррі Поттер"

Актор зазначив, що завжди критично ставиться до своєї роботи, бо це допомагає йому розвиватися.

"Якби я сидів і спостерігав за собою в чомусь і сказав: "Боже мій, я неймовірний", це був би дуже сумний день. Тому що ти хочеш зробити наступну річ кращою", — пояснив актор.

Раніше Ґері Олдмен розповів, які фільми допомогли йому в батьківстві.

Нагадаємо, що Дональд Трамп відповів на звинувачення режисера фільму "Сам удома 2".

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