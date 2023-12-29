Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дональд Трамп відповів на звинувачення режисера фільму "Сам удома 2" arrow

Дональд Трамп відповів на звинувачення режисера фільму "Сам удома 2"

29 грудня 2023 06:42
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Дональд Трамп відповів на звинувачення режисера фільму "Сам удома 2"
Фрагмент з фільму "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку". Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Раніше режисер популярних фільмів "Сам удома" та "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" Кріс Коламбус зробив гучну заяву, що на той час бізнесмен Дональд Трамп отримав епізодичну роль в стрічці шантажем. Колишній президент США відповів на ці звинувачення. 

Про це пише видання Variety

Читайте також:

Розбірки Трампа та Коламбуса

Політик розкритикував режисера фільму. Колишній президент США сказав, що Колумб і виробнича команда навпаки благали його знятися в "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку".

"Вони орендували готель "Плаза" в Нью-Йорку, яким я володів на той час. Я був дуже зайнятий і не хотів цього робити. Вони були дуже милими, але, перш за все, наполегливими. Я погодився, а решта вже історія! Це маленьке камео (епізодична роль. — Ред.) злетіла як ракета, і фільм мав великий успіх, і досі має, особливо під час Різдва. Люди дзвонять мені, коли це виходить в ефір", — заявив Трамп. 

Що сказав Коламбус про Трампа

Режисер згадав, як він і його команда хотіли знімати у фоє готелю "Плаза". Вони припускали, що їм потрібно лише сплатити плату за використання локації, але у Трампа була інша умова.

"Єдиний спосіб, яким ви можете скористатися "Плаза", — це якщо я знімусь у фільмі", — ось так він і сказав. Тож ми погодилися зняти його у фільмі, і коли ми вперше показали його, сталася найдивніша річ: люди аплодували, коли Трамп з’явився на екрані. Тож я сказав своєму редактору: "Залиште його у фільмі". Це момент для глядачів", — розповів Коламбус. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що польський серіал на Netflix став популярним серед українців. Також ми розповідали, що актор. режисер Ахтем Сеітаблаєв з’явився у фільмі про сина Франка.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

16 грудня 2023

17:34 Демограф розповів, якою буде чисельність населення України після закінчення війни

Актуальне по темі