Дональд Трамп відповів на звинувачення режисера фільму "Сам удома 2"

Фрагмент з фільму "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку". Фото: Google

Раніше режисер популярних фільмів "Сам удома" та "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" Кріс Коламбус зробив гучну заяву, що на той час бізнесмен Дональд Трамп отримав епізодичну роль в стрічці шантажем. Колишній президент США відповів на ці звинувачення.

Про це пише видання Variety.

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Політик розкритикував режисера фільму. Колишній президент США сказав, що Колумб і виробнича команда навпаки благали його знятися в "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку".

"Вони орендували готель "Плаза" в Нью-Йорку, яким я володів на той час. Я був дуже зайнятий і не хотів цього робити. Вони були дуже милими, але, перш за все, наполегливими. Я погодився, а решта вже історія! Це маленьке камео (епізодична роль. — Ред.) злетіла як ракета, і фільм мав великий успіх, і досі має, особливо під час Різдва. Люди дзвонять мені, коли це виходить в ефір", — заявив Трамп.

Що сказав Коламбус про Трампа

Режисер згадав, як він і його команда хотіли знімати у фоє готелю "Плаза". Вони припускали, що їм потрібно лише сплатити плату за використання локації, але у Трампа була інша умова.

"Єдиний спосіб, яким ви можете скористатися "Плаза", — це якщо я знімусь у фільмі", — ось так він і сказав. Тож ми погодилися зняти його у фільмі, і коли ми вперше показали його, сталася найдивніша річ: люди аплодували, коли Трамп з’явився на екрані. Тож я сказав своєму редактору: "Залиште його у фільмі". Це момент для глядачів", — розповів Коламбус.

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