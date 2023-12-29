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Гэри Олдмэн считает свою роль Сириуса Блэка посредственной и неинтересной

29 декабря 2023 13:33
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Гэри Олдмэн считает свою роль Сириуса Блэка посредственной и неинтересной
Геры Олдмэн в роли Сириуса Блэка. Фото: стоп-кадр из фильма "Гарри Поттер"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актер Гэри Олдмэн, сыгравший Сириуса во франшизе "Гарри Поттер", совершенно не доволен своей ролью. Он назвал ее "посредственной".

Об этом пишет издание People.

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65-летний Олдмэн считает, что его образ Сириуса был "посредственным". Он думает, что мог бы сыграть крестного Гарри Поттера совсем по-другому.

Актерский подход к роли был бы иной, если бы он читал книги Джоан Роулинг перед тем, как сниматься.

"Возможно, если бы я читал книги, как Алан, если бы я опережал, если бы я знал, что будет, я честно думаю, что играл бы по-другому" , — сказал Олдмэн. Алан Рикман, сыгравший Снейпа, знал навперед судьбу своего персонажа.

Гэри Олдмэн присоединился к франшизе "Гарри Поттера" в 2004 году и сыграл в трех частях. Его персонажа полюбили фанаты и страдали вместе с Гарри, когда он погиб.

6 минут Sirius была одна из шляп Harry Potter characters | Wizarding World
Гэри Олдмэн в роли Сириуса Блэка. Фото: стоп-кадр из фильма "Гарри Поттер"

Актер отметил, что всегда критически относится к своей работе, потому что это помогает ему развиваться.

"Если бы я сидел и наблюдал за собой в чем-то и сказал: "Боже мой, я невероятный", это был бы очень грустный день. Потому что ты всегда хочешь сделать следующую роль лучше", — объяснил актер.

Ранее Гери Олдмэн рассказал, какие фильмы помогли ему в отцовстве.

Напомним, что Дональд Трамп ответил на обвинение режиссера фильма "Сам дома 2".

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