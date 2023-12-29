Гэри Олдмэн считает свою роль Сириуса Блэка посредственной и неинтересной
Актер Гэри Олдмэн, сыгравший Сириуса во франшизе "Гарри Поттер", совершенно не доволен своей ролью. Он назвал ее "посредственной".
Об этом пишет издание People.
Гэри Олдмен не был очарован Сириусом Блэком
65-летний Олдмэн считает, что его образ Сириуса был "посредственным". Он думает, что мог бы сыграть крестного Гарри Поттера совсем по-другому.
Актерский подход к роли был бы иной, если бы он читал книги Джоан Роулинг перед тем, как сниматься.
"Возможно, если бы я читал книги, как Алан, если бы я опережал, если бы я знал, что будет, я честно думаю, что играл бы по-другому" , — сказал Олдмэн. Алан Рикман, сыгравший Снейпа, знал навперед судьбу своего персонажа.
Гэри Олдмэн присоединился к франшизе "Гарри Поттера" в 2004 году и сыграл в трех частях. Его персонажа полюбили фанаты и страдали вместе с Гарри, когда он погиб.
Актер отметил, что всегда критически относится к своей работе, потому что это помогает ему развиваться.
"Если бы я сидел и наблюдал за собой в чем-то и сказал: "Боже мой, я невероятный", это был бы очень грустный день. Потому что ты всегда хочешь сделать следующую роль лучше", — объяснил актер.
Ранее Гери Олдмэн рассказал, какие фильмы помогли ему в отцовстве.
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