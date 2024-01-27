Герміона вже не та — зірка Гаррі Поттера показала, як готує улюблені коктейлі

Акторка Емма Вотсон. Фото: instagram.com/candy.watsonn

Зірка фільмів про Гаррі Поттера Емма Вотсон взяла тривалу паузу у кар'єрі і зараз займається виробництвом джину разом зі своїм братом Алексом. Як вже експертка з алкоголю, дівчина показала, як швидко зробити п'ять її улюблених коктейлів.

Відео приготування опублікував британський Vogue.

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Розбила лід підборами від Prada

Емма Вотсон разом з братом Алексом має досить успішний бізнес по виробництву джину. Нещодавно зірка зізнавалася, що вона почуває себе набагато краще, коли не зайнята постійними зйомками і може займатися тим, що їй до вподоби.

Спеціально для журналу Vogue Britain Емма поділилася рецептами улюблених коктейлів, серед яких: Еспресо Мартіні, Брамбл, Джин Сауер, Веспер Мартіні і Шпріц.

Щоб розбити лід для Брамбл Емма зняла свої підбори від Prada і довбила його ними. Проте, вибачилася перед дизайнеркою за це.

Під час приготування Веспер Мартіні до Емми приєднався її брат Алекс. Вони робили цей коктейль на випередки і акторка зробила його менш ніж за три хвилини.

Звісно, для приготування всіх напоїв знадобився джин виробництва Вотсонів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Емма Вотсон щаслива, що взяла паузу в акторській кар'єрі.

Також ми розповідали, якими були б персонажі фільмів про Гаррі Поттера, якби на каст обрали українських акторів.