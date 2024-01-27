Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Герміона вже не та — зірка Гаррі Поттера показала, як готує улюблені коктейлі arrow

Герміона вже не та — зірка Гаррі Поттера показала, як готує улюблені коктейлі

27 січня 2024 11:59
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Герміона вже не та — зірка Гаррі Поттера показала, як готує улюблені коктейлі
Акторка Емма Вотсон. Фото: instagram.com/candy.watsonn
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Зірка фільмів про Гаррі Поттера Емма Вотсон взяла тривалу паузу у кар'єрі і зараз займається виробництвом джину разом зі своїм братом Алексом. Як вже експертка з алкоголю, дівчина показала, як швидко зробити п'ять її улюблених коктейлів.

Відео приготування опублікував британський Vogue.

Читайте також:

Розбила лід підборами від Prada 

Емма Вотсон разом з братом Алексом має досить успішний бізнес по виробництву джину. Нещодавно зірка зізнавалася, що вона почуває себе набагато краще, коли не зайнята постійними зйомками і може займатися тим, що їй до вподоби. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emma Watson (@emmawatson)

Спеціально для журналу Vogue Britain Емма поділилася рецептами улюблених коктейлів, серед яких: Еспресо Мартіні, Брамбл, Джин Сауер, Веспер Мартіні і Шпріц. 

 

Щоб розбити лід для Брамбл Емма зняла свої підбори від Prada і довбила його ними. Проте, вибачилася перед дизайнеркою за це. 

Під час приготування Веспер Мартіні до Емми приєднався її брат Алекс. Вони робили цей коктейль на випередки і акторка зробила його менш ніж за три хвилини.

 

Звісно, для приготування всіх напоїв знадобився джин виробництва Вотсонів. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Емма Вотсон щаслива, що взяла паузу в акторській кар'єрі. 

Також ми розповідали, якими були б персонажі фільмів про Гаррі Поттера, якби на каст обрали українських акторів. 

Гаррі Поттер
бізнес
закордонні зірки
Емма Вотсон
коктейль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі