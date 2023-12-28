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Якими були б персонажі фільмів про Гаррі Поттера, якби на каст обрали українських акторів

28 грудня 2023 22:10
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Стас Кожушко
Редактор
Якими були б персонажі фільмів про Гаррі Поттера, якби на каст обрали українських акторів
Актори фільмів про Гаррі Поттера. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні Нового року деякі телеканали покажуть всесвітньовідомі фільми та анімаційні стрічки. Так, зокрема, за декілька годин до промови Президента України Володимира Зеленського покажуть дві останні частини франшизи про "Гаррі Поттера". "Новий канал", на якому буде йти трансляція відомих стрічок, показав, як би виглядали відомі персонажі, якби їх зіграли українські актори. 

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах телеканалу.

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Нагадаємо, раніше ми писали, виконавиця ролі Герміони, Емма Вотсон, щаслива, що взяла паузу в акторській кар'єрі. Також ми розповідали, якими сьогодні стали зірки "Гаррі Поттера".

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