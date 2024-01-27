Гермиона уже не та — звезда Гарри Поттера показала, как готовит любимые коктейли
Звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон взяла длительную паузу в карьере и сейчас занимается производством джина вместе со своим братом Алексом. Уже как эксперт по алкоголю, девушка показала, как быстро сделать пять ее любимых коктейлей.
Видео приготовления опубликовал британский Vogue.
Разбила лед каблуками от Prada
Эмма Уотсон вместе с братом Алексом имеет достаточно успешный бизнес по производству джина. Недавно звезда признавалась, что она чувствует себя гораздо лучше, когда не занята постоянными съемками и может заниматься тем, что ей нравится.
Специально для журнала Vogue Britain Эмма поделилась рецептами любимых коктейлей, среди которых Эспрессо Мартини, Брамбл, Джин Сауэр, Веспер Мартини и Шприц.
Чтобы разбить лед для Брамбл Эмма сняла свои каблуки от Prada и долбила его ими. Однако извинилась перед дизайнером за это.
Во время приготовления Веспер Мартини к Эмме присоединился ее брат Алекс. Они делали этот коктейль на перегонки и актриса сделала его менее чем за три минуты.
Конечно, для приготовления всех напитков понадобился джин производства Уотсонов.
Напомним, ранее мы писали, что Эмма Уотсон счастлива, что взяла паузу в актерской карьере.
Также мы рассказывали, какими были бы персонажи фильмов о Гарри Поттере, если бы на каст выбрали украинских актеров.
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