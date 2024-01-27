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Гермиона уже не та — звезда Гарри Поттера показала, как готовит любимые коктейли

27 января 2024 11:59
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Гермиона уже не та — звезда Гарри Поттера показала, как готовит любимые коктейли
Актриса Эмма Уотсон. Фото: instagram.com/candy.watsonn
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон взяла длительную паузу в карьере и сейчас занимается производством джина вместе со своим братом Алексом. Уже как эксперт по алкоголю, девушка показала, как быстро сделать пять ее любимых коктейлей.

Видео приготовления опубликовал британский Vogue.

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Разбила лед каблуками от Prada

Эмма Уотсон вместе с братом Алексом имеет достаточно успешный бизнес по производству джина. Недавно звезда признавалась, что она чувствует себя гораздо лучше, когда не занята постоянными съемками и может заниматься тем, что ей нравится.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Emma Watson (@emmawatson)

Специально для журнала Vogue Britain Эмма поделилась рецептами любимых коктейлей, среди которых Эспрессо Мартини, Брамбл, Джин Сауэр, Веспер Мартини и Шприц.

 

Чтобы разбить лед для Брамбл Эмма сняла свои каблуки от Prada и долбила его ими. Однако извинилась перед дизайнером за это.

Во время приготовления Веспер Мартини к Эмме присоединился ее брат Алекс. Они делали этот коктейль на перегонки и актриса сделала его менее чем за три минуты.

 

Конечно, для приготовления всех напитков понадобился джин производства Уотсонов.

Напомним, ранее мы писали, что Эмма Уотсон счастлива, что взяла паузу в актерской карьере.

Также мы рассказывали, какими были бы персонажи фильмов о Гарри Поттере, если бы на каст выбрали украинских актеров.

Гарри Поттер
бизнес
зарубежные звезды
Эмма Уотсон
коктейль

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