Ірина Гатун втрапила у скандал через жарт про Кличка — відео

Акторка Ірина Гатун. Фото: скриншот YouTube

Акторка студії "Квартал 95" Ірина Гатун, яка втрапила у гучний скандал через жарт про переселенців зі Скадовська, знову роздратувала українців. Дівчина зіграла героїню, яка відкрито насміхається над мером Києва Віталієм Кличко.

Відео опублікувало видання Главком.

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У цю суботу, 10 серпня у Києві пройшов запис концерту "Єдиного Кварталу" до Дня Незалежності. Невеликий епізод із виступу швидко облетів мережу.

На його кадрах скандальна акторка Ірина Гатун тренуючись на біговій доріжці, дорікає ведучому Євгену Кошовому, що у своїх шоу "Квартал"постійно насміхається над мером Києва Віталієм Кличко та зазначає, що насправді він — "умнєйша людина".

"От ви кажете, що йому на боксі голову відбили, а я боюсь навіть думати, щоб він міг придумати, якщо б йому ту голову не відбили. Він умнєйша людина. Він із трьох гілок метро зміг зробити чотири. Хіба в*дбиті таке зроблять?", — зазначила публічно Гатун.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Юрій Великий потролив бойовика Гіркіна-Стрєлкова. Також ми розповідали, що учасниця творчої студії "Жіночий квартал" Ірина Сопонару показала, як проводить вільний час із чоловіком-іноземцем.