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Героиня скандальной шутки о Скадовске Ирина Гатун разозлила украинцев сценкой про Кличко

11 августа 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Ирина Гатун попала в скандал из-за шутки о Кличко — видео
Актриса Ирина Гатун. Фото: скриншот YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Актриса студии "Квартал 95" Ирина Гатун, которая попала в громкий скандал из-за шутки о переселенцах из Скадовска, снова разозлила украинцев. Девушка сыграла героиню, которая открыто смеется над мэром Киева Виталием Кличко.

Видео опубликовало издание Главком.

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В эту субботу, 10 августа, в Киеве прошла запись концерта "Единого Квартала" ко Дню Независимости. Небольшой эпизод из выступления быстро облетел сеть.

На его кадрах скандальная актриса Ирина Гатун, тренируясь на беговой дорожке, упрекает ведущего Евгения Кошевого, что в своих шоу "Квартал" постоянно насмехается над мэром Киева Виталием Кличко и отмечает, что на самом деле он - "умнейший человек".

"Вот вы говорите, что ему на боксе голову отбили, а я боюсь даже думать, чтобы он мог придумать, если бы ему ту голову не отбили. Он более умный человек. Он из трех ветвей метро смог сделать четыре. Разве отб*тые такое сделают?" , — отметила публично Гатун.

Напомним, ранее мы писали, что Юрий Великий потролил боевика Гиркина-Стрелкова. Также мы рассказывали, что участница творческой студии "Женский квартал" Ирина Сопонару показала, как проводит свободное время с мужем-иностранцем .

Виталий Кличко Киев скандал метро Квартал 95 украинские звезды шутки

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