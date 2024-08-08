Ірина Сопонару сходила на ідеальне побачення з чоловіком Різом — відео

Українська акторка Ірина Сопонару разом з чоловіком-іноземцем Різом. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Відома українська акторка, учасниця творчої студії "Жіночий квартал" Ірина Сопонару показала, як провдить вільний час із чоловіком-іноземцем на ім'я Різ. Подружжя відвідало виноробню неподалік столиці.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Сопонару показала, як у передмісті Києва відпочиває на території виноробні. Акторка разом із чоловіком Різом засмагала на шезлонгах, плавала в мальовничому озері, ходила на екскурсію до виноградників та смакувала вино.

"На мій погляд, якісно проводити час разом — це дууууууууже важливо. Адже домашня рутина, вона затягує. І чесно кажучи, я люблю тусити з коханим вдома, але вийти кудись в out, гарно причепуритися одне для одного — це дуже освіжає. А виїхати кудись разом — то взагалі нормальний такий ковток свіжого повітря", — зазначила зірка "Жіночого кварталу".

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Ірина Сопонару вперше вийшла заміж. А також зірка Кварталу розповіла, про що попросила гостей на весіллі.