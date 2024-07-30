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Автор Студії "Квартал 95" Юрій Великий кумедно потролив бойовика Гіркіна-Стрєлкова

30 липня 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Юрій Великий розсмішив українців пародія на Гіркіна — відео
Український актор та гуморист Юрій Великий. Фото: скриншот з YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Пропагандисти активно поширюють інформацію про те, що російський терорист Ігор Гіркін за власним бажанням пішов шити форму окупантам. Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий у новому випуску висміяв бойовика.

Відер було опубліковане на YouTube.

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Пародія на Гіркіна у в'язниці

Пропагандисти пишуть про те, що бойовик Гіркін нині у колонії відшиває форму для окупантів. Актор Юрій Великий кумедно обіграв цю тему в пародії. Гуморист розповідає історією про те, як бойовик погодився на таку роботу та ділиться своїми буднями. 

Сценарист студії "Квартал 95" вигадав для Гіркіна назву власного будинку моди — "Діркин&Gabbana" та висміяв його першу колекцію модернізованого одягу для окупантів.

"Засуджений до 4 років колонії загального режиму Ігор СТРЕЛКОВ ГІРКІН, за власною ініціативою працевлаштувався у в'язниці на швейному виробництві. Пишуть, що нібито він відшиває зимовий службовий одяг. Ось такий ось кар'єрний "зліт" — був експертом диванним, а тепер став "штопаним". Вашій увазі невелика ПАРОДІЯ на новоспеченого "кутюр'є"", — резюмував Великий.

Нагадаємо, ми писали про те, що актори "Кварталу 95" висміяли президента РФ Володимира Путіна. А також українців обурив номер "Кварталу 95" про експрезидента Януковича.

ДНР Квартал 95 в'язниця окупанти Юрій Великий Гіркін українські зірки гумор військова форма

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