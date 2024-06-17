Yaktak присвятив пісню збірній Україні з футболу з нагоди Євро-2024

Співак YAKTAK (Ярослав Карпук). Фото: менеджмент артиста

В понеділок, 17 червня, збірна України з футболу зіграла свій перший матч на Євро-2024, який проходить в Німеччині. З цієї нагоди співак YAKTAK презентував свій новий трек "Ми йдемо", який називає гімном єдності та боротьби.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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За словами 19-річного артиста, у пісні оспівується рішучість і сила людей, які об'єднуються заради спільної мети — досягнення перемог і повернення того, що належить їм по праву. Ця композиція, наголошує Ярослав Карпук (справжнє ім’я артиста), є потужним закликом до об'єднання і нагадуванням про те, що разом можна подолати будь-які труднощі та досягти поставлених цілей.

"Ми створили трек, який має всі шанси стати офіційним гімном України на Євро-2024, або ж просто фанатською піснею, яку співатимуть наші вболівальники. Ця робота не лише про футбол. Вона й про те, що потрібно вставати і йти вперед. Вона частково про війну, про життя і, найголовніше, про силу українців", — прокоментував прем’єру YAKTAK.

На нову пісню співак відзняв відео, в якому приміряв форму збірної України з футболу. Окрім футбольних фанатів, у відео з'являються військовослужбовці, які захищають нашу країну від окупантів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співак Артем Пивоваров розплакався під час виступу через історію маленької українки. Також ми писали, що виступ британського співака Рода Стюарта у Німеччині освистали за підтримку України.