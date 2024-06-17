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Виступ відомого британського співака у Німеччині освистали за підтримку України — відео

17 червня 2024 20:22
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
На концерті Рода Стюарта трапився інцидент — глядачі освистали одну із його пісень
Британський співак Род Стюарт. Фото: instagram.com/sirrodstewart/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

У Німеччині глядачі освистали відео в підтримку України під час концерту британського співака Рода Стюарта. Артист продовжив співати попри негативну реакцію публіки.

Про це пише видання BILD.

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Відомий британець Род Стюарт, музика якого була дуже популярною у 1970-х роках, нещодавно виступив у німецькому місті Лейпциг. Артиста прийшло підтримати понад 12 тисяч осіб.

Музикант з початку повномасштабного вторгнення РФ має активну проукраїнську позицію. На своєму концерті він привертає увагу шанувальників до тих звірств, які вчиняє Росія на території нашої країни. Виступ у Лейпцигу не став виключенням. Род Стюарт показав глядачам ролик із прапором України, портрет Володимира Зеленського й те, як маленькі українці ховаються у метро.

Деяким відвідувачам концертного залу це не сподобалося, і вони освистали такий крок співака, однак британця це не зупинило і він продовжив свій виступ.

Виступ відомого британського співака у Німеччині освистали за підтримку України — відео - фото 1
Співак Род Стюарт зняв у Великій Британії будинок для біженців з України. Фото: The Mirror

Після інциденту, Род Стюарт заявив, що його позиція залишилася незмінною і він продовжить підтримувати наш народ попри все.

"Я підтримував український народ протягом усієї цієї війни. Починаючи з того, що допомагав доставляти продукти в країну, і закінчуючи орендою будинку у Великій Британії для української сім'ї, а також найманням двох українців у склад свого гастрольного гурту. Так, я підтримую Зеленського і народ України, і я буду продовжувати це робити. Путін повинен бути зупинений", — зазначив Стюарт.

Нагадаємо, раніше американська акторка, яка зіграла Фібі у культовому серіалі "Усі жінки — відьми", Алісса Мілано публічно підтримала  українців. А також зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз оголосив збір на автівку для розмінування України.

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Німеччина

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