На концерті Рода Стюарта трапився інцидент — глядачі освистали одну із його пісень

Виступ відомого британського співака у Німеччині освистали за підтримку України — відео
У Німеччині глядачі освистали відео в підтримку України під час концерту британського співака Рода Стюарта. Артист продовжив співати попри негативну реакцію публіки.
Про це пише видання BILD.
Німці освистали Рода Стюарта, який підтримує Україну
Відомий британець Род Стюарт, музика якого була дуже популярною у 1970-х роках, нещодавно виступив у німецькому місті Лейпциг. Артиста прийшло підтримати понад 12 тисяч осіб.
Музикант з початку повномасштабного вторгнення РФ має активну проукраїнську позицію. На своєму концерті він привертає увагу шанувальників до тих звірств, які вчиняє Росія на території нашої країни. Виступ у Лейпцигу не став виключенням. Род Стюарт показав глядачам ролик із прапором України, портрет Володимира Зеленського й те, як маленькі українці ховаються у метро.
Деяким відвідувачам концертного залу це не сподобалося, і вони освистали такий крок співака, однак британця це не зупинило і він продовжив свій виступ.
Після інциденту, Род Стюарт заявив, що його позиція залишилася незмінною і він продовжить підтримувати наш народ попри все.
"Я підтримував український народ протягом усієї цієї війни. Починаючи з того, що допомагав доставляти продукти в країну, і закінчуючи орендою будинку у Великій Британії для української сім'ї, а також найманням двох українців у склад свого гастрольного гурту. Так, я підтримую Зеленського і народ України, і я буду продовжувати це робити. Путін повинен бути зупинений", — зазначив Стюарт.
Нагадаємо, раніше американська акторка, яка зіграла Фібі у культовому серіалі "Усі жінки — відьми", Алісса Мілано публічно підтримала українців. А також зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз оголосив збір на автівку для розмінування України.
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