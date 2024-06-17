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Гимн единства и борьбы — Yaktak посвятил песню сборной Украины по футболу

17 июня 2024 20:59
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Yaktak посвятил песню сборной Украины по футболу по случаю Евро-2024
Певец YAKTAK (Ярослав Карпук). Фото: менеджмент артиста
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В понедельник, 17 июня, сборная Украины по футболу сыграла свой первый матч на Евро-2024, проходящем в Германии. По этому случаю певец YAKTAK представил свой новый трек "Ми йдемо", который называет гимном единства и борьбы.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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По словам 19-летнего артиста, в песне воспевается решительность и сила людей, которые объединяются ради общей цели — достижение побед и возвращение принадлежащего им по праву. Эта композиция, отмечает Ярослав Карпук (настоящее имя артиста), является мощным призывом к объединению и напоминанием о том, что вместе можно преодолеть любые трудности и достичь поставленных целей.

"Мы создали трек, который имеет все шансы стать официальным гимном Украины на Евро-2024, или просто фанатской песней, которую будут петь наши болельщики. Эта работа не только о футболе. Она и о том, что нужно вставать и идти вперед. Она частично о войне, о жизни и, самое главное, о силе украинцев", — прокомментировал премьеру YAKTAK.

На новую песню певец снял видео, в котором примерил форму сборной Украины по футболу. Кроме футбольных фанатов, в видео появляются военнослужащие, защищающие нашу страну от оккупантов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что певец Артем Пивоваров расплакался во время выступления из-за истории маленькой украинки. Также мы писали, что выступление британского певца Рода Стюарта в Германии освистали за поддержку Украины.

песни
YAKTAK
украинские звезды
Евро-2024
Сборная Украины по футболу
музыка

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