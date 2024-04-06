Г'ю Джекман після розлучення занепокоїв фанатів дивними публікаціями
Актор Г'ю Джекман викликав хвилювання серед шанувальників своїми незвичайними селфі. Зірка опублікував фото, на якому він задумливо дивиться в камеру, а також написав просто: "Привіт". Незважаючи на те, що публікація була досить невинною, деяких шанувальників вона занепокоїла.
Про це пише Daily Mail.
Г'ю Джекман публікує дивні знімки
55-річний австралійський актор опублікував на своїй сторінці у соцмережі дві свої фотографії крупним планом і односекундний ролик із підлогою.
На одній фотографії Г’ю був із заплющеними очима в публічному місці. Він підписав пост: "Більше!".
Багато фоловерів Г’ю поспішили поділитися своєю збентеженістю з публікацією в розділі коментарів.
"Привіт, ти в порядку?", — написали в коментарях.
"Гарна підлога Г'ю".
"Можливо, тобі поговорити з кимось із ваших справжніх друзів", — непокоються фоловери.
Минулого року Г'ю оголосив, що розлучився із дружиною Деборрою-Лі Фернесс у вересні — після 27 років шлюбу. Колишня пара розповіла шанувальникам, що вони розлучилися, "щоб продовжити індивідуальне зростання".
"Ми мали благословення прожити майже три десятиліття разом у чудовому, повному любові шлюбі. Наша подорож зараз змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити наш особистий розвиток", — йдеться в заяві пари PEOPLE.
Нагадаємо, колишня дружина Г'ю Джекмана розповіла, як відволікається від розлучення. А раніше Г'ю Джекман відсвяткував день народження у компанії екскоханої.
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