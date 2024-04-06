Гью Джекман после развода обеспокоил фанатов странными публикациями

Хью Джекман после развода обеспокоил фанатов странными публикациями
Актер Хью Джекман взволновал поклонников своими необычными селфи. Звезда опубликовал фото, на котором он задумчиво смотрит в камеру, а также просто написал: "Привет". Несмотря на то, что публикация была достаточно невинной, некоторых поклонников она обеспокоила.
Об этом пишет Daily Mail.
Хью Джекман публикует странные фото
55-летний австралийский актер опубликовал на своей странице в соцсети две фотографии крупным планом и односекундный ролик с полом.
На одной фотографии Хью был с закрытыми глазами в публичном месте. Он подписал пост: "Больше!".
Многие фолловеры Хью поспешили поделиться своим волнением касательно публикаций.
"Привет, ты в порядке?" — написали в комментариях.
"Хороший пол, Хью".
"Возможно, тебе поговорить с кем-то из твоих настоящих друзей", — беспокоятся фолловеры.
В прошлом году Хью объявил, что расстался с супругой Деборрой-Ли Фернесс в сентябре после 27 лет брака. Бывшая пара рассказала поклонникам, что они развелись, "чтобы продолжить индивидуальный рост".
"Мы имели благословение прожить почти три десятилетия вместе в прекрасном, полном любви браке. Наш пут сейчас меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить наше личное развитие", — говорится в заявлении пары PEOPLE.
Напомним, бывшая супруга Хью Джекмана рассказала, как отвлекается от развода. А раньше Хью Джекман отпраздновал день рождения в компании экс-возлюбленной.
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