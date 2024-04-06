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Хью Джекман после развода обеспокоил фанатов странными публикациями

6 апреля 2024 12:45
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Гью Джекман после развода обеспокоил фанатов странными публикациями
Актер Хью Джекман. Фото: instagram.com/thehughjackman/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актер Хью Джекман взволновал поклонников своими необычными селфи. Звезда опубликовал фото, на котором он задумчиво смотрит в камеру, а также просто написал: "Привет". Несмотря на то, что публикация была достаточно невинной, некоторых поклонников она обеспокоила.

Об этом пишет Daily Mail.

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55-летний австралийский актер опубликовал на своей странице в соцсети две фотографии крупным планом и односекундный ролик с полом.

 

 

На одной фотографии Хью был с закрытыми глазами в публичном месте. Он подписал пост: "Больше!".

Многие фолловеры Хью поспешили поделиться своим волнением касательно публикаций.

"Привет, ты в порядке?" — написали в комментариях.

"Хороший пол, Хью".

"Возможно, тебе поговорить с кем-то из твоих настоящих друзей", — беспокоятся фолловеры.

 

В социальной сети обеспокоенны постами Хью Джекмана. Фото: социальные сети
В социальной сети обеспокоенны постами Хью Джекмана. Фото: социальные сети
В социальной сети обеспокоенны постами Хью Джекмана. Фото: социальные сети
В социальной сети обеспокоенны постами Хью Джекмана. Фото: социальные сети
В социальной сети обеспокоенны постами Хью Джекмана. Фото: социальные сети
В социальной сети обеспокоенны постами Хью Джекмана. Фото: социальные сети

В прошлом году Хью объявил, что расстался с супругой Деборрой-Ли Фернесс в сентябре после 27 лет брака. Бывшая пара рассказала поклонникам, что они развелись, "чтобы продолжить индивидуальный рост".

"Мы имели благословение прожить почти три десятилетия вместе в прекрасном, полном любви браке. Наш пут сейчас меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить наше личное развитие", — говорится в заявлении пары PEOPLE.

Напомним, бывшая супруга Хью Джекмана рассказала, как отвлекается от развода. А раньше Хью Джекман отпраздновал день рождения в компании экс-возлюбленной.

Хью Джекман
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