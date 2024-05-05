Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Гламурна красуня — Ріанна здивувала новим образом arrow

Гламурна красуня — Ріанна здивувала новим образом

5 травня 2024 11:26
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ріанна перефарбувалася у новий колір — фото
Американська співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка Ріанна за кілька днів до Met Gala 2024 кардинально змінила зачіску. Зірка перефарбувалася у світло-рожевий колір.

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Ріанна перефарбувалася у рожевий

Популярну співачку помітили із новою зачіскою. Зірка прогулялась вулицями Нью-Йорку із довгим світло-рожевим волоссям. 

Ріанна перефарбувалася у рожевий
Американська співачка Ріанна. Фото: BACKGRID

Ріанна підтвердила свою участь у Met Gala 2024. Вона приміряє образ з музею Інституту костюма Метрополітен.

Співачка підкреслила свій новий колір волосся чорним спортивним костюмом з широкими штанами, шкіряною курткою та поєднала їх з парою рожевих кросівок яскравого рожевого кольору.

Доповнила образ Ріанна шкіряною чорною сумкою, сонцезахисними окулярами прямокутної форми, сережками-гвоздиками і витонченим світлим намистом.

Ріанна із рожевим волоссям
Американська співачка Ріанна. Фото: BACKGRID
Ріанна готується до Met Gala
Американська співачка Ріанна. Фото: BACKGRID
Ріанна змінила зачіску
Американська співачка Ріанна. Фото: BACKGRID
Ріанна стала гламурною лялькою
Американська співачка Ріанна. Фото: BACKGRID

Met Gala 2024

Met Gala 2024 відбудеться в понеділок, 6 травня, у Нью-Йорку в музеї Метрополітен. Цьогорічний бал буде присвячений темі "Сплячі красуні: пробудження моди". На заході презентують більш ніж 250 цінних речей із колекції Інституту костюма. Деяким нарядам колекції більше 400 років.

Нагадаємо, Ріанна увійшла до списку найбагатших артистів року. А раніше Ріанна вразила відвертою фотосесією. 

мода
Ріанна
фото
зачіски
Нью-Йорк
Met Gala
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити