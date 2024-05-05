Ріанна перефарбувалася у новий колір — фото

Гламурна красуня — Ріанна здивувала новим образом
Відома американська співачка Ріанна за кілька днів до Met Gala 2024 кардинально змінила зачіску. Зірка перефарбувалася у світло-рожевий колір.
Про це повідомляє Daily Mail.
Ріанна перефарбувалася у рожевий
Популярну співачку помітили із новою зачіскою. Зірка прогулялась вулицями Нью-Йорку із довгим світло-рожевим волоссям.
Ріанна підтвердила свою участь у Met Gala 2024. Вона приміряє образ з музею Інституту костюма Метрополітен.
Співачка підкреслила свій новий колір волосся чорним спортивним костюмом з широкими штанами, шкіряною курткою та поєднала їх з парою рожевих кросівок яскравого рожевого кольору.
Доповнила образ Ріанна шкіряною чорною сумкою, сонцезахисними окулярами прямокутної форми, сережками-гвоздиками і витонченим світлим намистом.
Met Gala 2024
Met Gala 2024 відбудеться в понеділок, 6 травня, у Нью-Йорку в музеї Метрополітен. Цьогорічний бал буде присвячений темі "Сплячі красуні: пробудження моди". На заході презентують більш ніж 250 цінних речей із колекції Інституту костюма. Деяким нарядам колекції більше 400 років.
Нагадаємо, Ріанна увійшла до списку найбагатших артистів року. А раніше Ріанна вразила відвертою фотосесією.
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