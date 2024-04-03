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Не лише Кардаш'ян та Свіфт — Forbes назвав імена цьогорічних зіркових мільярдерів

3 квітня 2024 10:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Не лише Кардаш'ян та Свіфт — Forbes назвав імена цьогорічних зіркових мільярдерів
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американська співачка Тейлор Свіфт уперше увійшла до рейтингу мільярдерів, складеного журналом Forbes. Свіфт заробила 1,1 мільярди доларів.

Про це пише Daily Mail.

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Перше місце у списку зі статками 233 мільярди доларів посів французький бізнесмен Бернар Арно. Друге місце посів засновник Tesla, Space X та власник соцмережі X Ілон Маск (195 мільярди доларів), третє — засновник Amazon Джефф Безос (194 мільярди доларів).

 

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters
Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

 

Телеведуча Опра Вінфрі. Фото: Reuters
Телеведуча Опра Вінфрі. Фото: Reuters

На четвертому місці розташувався голова корпорації Meta Марк Цукерберг (177 мільярди доларів).

Серед інших зіркових багатіїв Кім Кардаш’ян, Пітер Джексон, Ріанна, Джордж Лукас, Опра Вінфрі та Тайгер Вудс

Тейлор Свіфт заробила перший мільярд доларів завдяки масштабному туру Eras. За даними Forbes, у 2024 році кількість мільярдерів у світі досягне рекордної цифри — 2781.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян розбгілася зі спортсменом. А Тейлор Свіфт побила рекорд Елвіса Преслі.

рейтинг Forbes
Кім Кардашян
Тейлор Свіфт
зірки

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