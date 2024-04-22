Ріанна відверто зізналася, про які помилки юності жалкує

Співачка Ріанна. Фото: Reuters

Співака Ріанна відвідала вечірку з нагоди презентації кросівок, які її бренд Fenty випустив разом із Puma. На червоній доріжці співачка зізналася, що шкодує про деякі вбрання, в яких вона колись виходила у світ.

Про це пише Vogue.

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За словами артистки, материнство змусило її задуматися про свої минулі образи, які тепер здаються їй надто відвертими.

"Я стільки дурощів робила у своєму житті. Я показувалася на публіці з сосками назовні, трусами назовні. Тепер, коли я стала матір'ю і більш зрілою особистістю, хоча я все ще молода, я думаю, я б вже ніколи не дозволила собі подібного. Іноді я думаю: "О боже, я серйозно зробила це? Показала всім свої соски?" — нарікала співачка.

Ріанна приміряла прозору сукню Adam Selman, прикрашену понад 200 тисячами кристалів Swarovski, в якій вона прийшла на премію CFDA Fashion Awards у 2014 році.

Ріанна вперше стала матір'ю у травні 2022 року. Вона народила сина RZA від репера A$AP Rocky. У серпні 2023 року, у пари з'явився ще один син, якого назвали Ріот Роуз Майерс. Під час обох вагітностей співачка радувала шанувальників частими та яскравими виходами у світ.

Нагадаємо, Ріанна увійшла до списку найбагатших артистів року. А раніше Ріанна вразила відвертою фотосесією.