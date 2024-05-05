Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Гламурная красавица — Рианна удивила новым образом arrow

Гламурная красавица — Рианна удивила новым образом

5 мая 2024 11:26
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Рианна перекрасилась в новый цвет.
Американская певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская певица Рианна за несколько дней до Met Gala 2024 кардинально изменила прическу. Звезда перекрасилась в светло-розовый цвет.

Об этом сообщает Daily Mail .

Читайте также:

Рианна перекрасилась в розовый

Популярную певицу заметили с новой прической. Звезда прогулялась по улицам Нью-Йорка с длинными светло-розовыми волосами.

Рианна перекрасилась в розовый
Американская певица Рианна. Фото: BACKGRID

Рианна подтвердила свое участие в Met Gala 2024. Она примеряет образ из музея Института костюма Метрополитен.

Певица подчеркнула свой новый цвет волос черным спортивным костюмом с широкими брюками, кожаной курткой и соединила их с парой розовых кроссовок яркого розового цвета.

Дополнила образ Рианна кожаной черной сумкой, солнцезащитными очками прямоугольной формы, серьгами-гвоздиками и изящным светлым ожерельем.

Рианна с розовыми волосами
Американская певица Рианна. Фото: BACKGRID
Рианна готовится к Met Gala
Американская певица Рианна. Фото: BACKGRID
Рианна сменила прическу
Американская певица Рианна. Фото: BACKGRID
Рианна стала гламурной куклой
Американская певица Рианна. Фото: BACKGRID

Met Gala 2024

Met Gala 2024 состоится в понедельник, 6 мая, в Нью-Йорке в музее Метрополитен. Нынешний бал будет посвящен теме "Спящие красавицы: пробуждение моды". На мероприятии представят более 250 ценных вещей из коллекции Института костюма. Некоторым нарядам коллекции более 400 лет.

Напомним, Рианна вошла в список самых богатых артистов года. А раньше Рианна поразила откровенной фотосессией.

мода
Рианна
фото
прически
Нью-Йорк
Met Gala
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать