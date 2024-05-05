Рианна перекрасилась в новый цвет.

Гламурная красавица — Рианна удивила новым образом
Известная американская певица Рианна за несколько дней до Met Gala 2024 кардинально изменила прическу. Звезда перекрасилась в светло-розовый цвет.
Об этом сообщает Daily Mail .
Рианна перекрасилась в розовый
Популярную певицу заметили с новой прической. Звезда прогулялась по улицам Нью-Йорка с длинными светло-розовыми волосами.
Рианна подтвердила свое участие в Met Gala 2024. Она примеряет образ из музея Института костюма Метрополитен.
Певица подчеркнула свой новый цвет волос черным спортивным костюмом с широкими брюками, кожаной курткой и соединила их с парой розовых кроссовок яркого розового цвета.
Дополнила образ Рианна кожаной черной сумкой, солнцезащитными очками прямоугольной формы, серьгами-гвоздиками и изящным светлым ожерельем.
Met Gala 2024
Met Gala 2024 состоится в понедельник, 6 мая, в Нью-Йорке в музее Метрополитен. Нынешний бал будет посвящен теме "Спящие красавицы: пробуждение моды". На мероприятии представят более 250 ценных вещей из коллекции Института костюма. Некоторым нарядам коллекции более 400 лет.
Напомним, Рианна вошла в список самых богатых артистов года. А раньше Рианна поразила откровенной фотосессией.
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