Рианна перекрасилась в новый цвет.

Американская певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Известная американская певица Рианна за несколько дней до Met Gala 2024 кардинально изменила прическу. Звезда перекрасилась в светло-розовый цвет.

Об этом сообщает Daily Mail .

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Рианна перекрасилась в розовый

Популярную певицу заметили с новой прической. Звезда прогулялась по улицам Нью-Йорка с длинными светло-розовыми волосами.

Американская певица Рианна. Фото: BACKGRID

Рианна подтвердила свое участие в Met Gala 2024. Она примеряет образ из музея Института костюма Метрополитен.

Певица подчеркнула свой новый цвет волос черным спортивным костюмом с широкими брюками, кожаной курткой и соединила их с парой розовых кроссовок яркого розового цвета.

Дополнила образ Рианна кожаной черной сумкой, солнцезащитными очками прямоугольной формы, серьгами-гвоздиками и изящным светлым ожерельем.

Американская певица Рианна. Фото: BACKGRID

Американская певица Рианна. Фото: BACKGRID

Американская певица Рианна. Фото: BACKGRID

Американская певица Рианна. Фото: BACKGRID

Met Gala 2024

Met Gala 2024 состоится в понедельник, 6 мая, в Нью-Йорке в музее Метрополитен. Нынешний бал будет посвящен теме "Спящие красавицы: пробуждение моды". На мероприятии представят более 250 ценных вещей из коллекции Института костюма. Некоторым нарядам коллекции более 400 лет.

Напомним, Рианна вошла в список самых богатых артистов года. А раньше Рианна поразила откровенной фотосессией.