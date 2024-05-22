Співак MONATIK презентував кліп на нову пісню "А що?" — відео

Голлівудська режисерка Таня Муіньо зняла кліп на нову пісню MONATIK
Популярний співак та танцівник Дмитро Монатік, більш відомий під псевдо MONATIK, випустив нову пісню "А що?" Кліп зняла всесвітньо відома режисерка Таню Муіньо.
Кліп виклали на YouTube.
MONATIK постав перед судом у новому кліпі "А що?"
MONATIK запрем'єрив нову композицію "А що?" Стильний кліп для артиста зняла режисерка і номінантка на "Ґреммі" Таню Муіньо. Співак співпрацює з нею давно — вони випустили понад 20 спільних відео.
Знімали кліп у Києві, хоча атмосфера насичено бродвейська. MONATIK неочікувано постає перед судом присяжних, які спочатку схвалюють його, а потім намагаються розлучити з коханою. Сам же автор презентує свій кліп, як частину екранізації майбутнього мюзиклу.
"Будь ласка, віднесіться до цієї роботи, як до екранізації одного з номерів майбутнього мюзиклу", — написав співак.
Нагадаємо, артиста MONATIK нещодавно зупинили ТЦК на вулиці. Також співак шокував архівними світлинами — в юності він носив довге волосся.
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