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Голлівудська режисерка Таня Муіньо зняла кліп на нову пісню MONATIK

22 травня 2024 21:55
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Співак MONATIK презентував кліп на нову пісню "А що?" — відео
Український співак MONATIK у новому кліпі "А що?". Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Популярний співак та танцівник Дмитро Монатік, більш відомий під псевдо MONATIK, випустив нову пісню "А що?" Кліп зняла всесвітньо відома режисерка Таню Муіньо.

Кліп виклали на YouTube.

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MONATIK постав перед судом у новому кліпі "А що?"

MONATIK запрем'єрив нову композицію "А що?" Стильний кліп для артиста зняла режисерка і номінантка на "Ґреммі" Таню Муіньо. Співак співпрацює з нею давно — вони випустили понад 20 спільних відео.

Український співак MONATIK у новому кліпі "А що?". Фото: пресслужба
Український співак MONATIK у новому кліпі "А що?". Фото: пресслужба

Знімали кліп у Києві, хоча атмосфера насичено бродвейська. MONATIK неочікувано постає перед судом присяжних, які спочатку схвалюють його, а потім намагаються розлучити з коханою. Сам же автор презентує свій кліп, як частину екранізації майбутнього мюзиклу. 

"Будь ласка, віднесіться до цієї роботи, як до екранізації одного з номерів майбутнього мюзиклу", — написав співак.

Нагадаємо, артиста MONATIK нещодавно зупинили ТЦК на вулиці. Також співак шокував архівними світлинами — в юності він носив довге волосся.

Дмитро Монатік
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Таню Муіньо
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танці

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