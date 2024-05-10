Monatik прокоментував, чому його зупинили ТЦК — подробиці

Український співак Monatik. Фото: instagram.com/monatik_official/

Відомого українського співака Monatik зупинили у центрі Києва працівники ТЦК та поліції. Артист пояснив, що правоохоронці перевіряли його документи.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Сьогодні, 10 квітня, мережу облетіли відео, на яких співака у центрі Києва зупинила поліція та ТЦК. Артист вирішив уникнути скандалу і поширення неправдивих чуток і зізнався, що правоохоронці перевіряли його військовий квиток.

"Бачу, що по ЗМІ розлітається це відео. Так, це правда. Представники ТЦК дійсно зупинили мене на Хрещатику, ввічливо спитали чи оновив дані та попросили на перевірку військовий квиток", — розповів виконавець.

Monatik відкрито заявив про те, що не ховається від військкомату та оновив свої дані згідно вимог закону "Про мобілізацію". Артист зізнався, що в силу своєї професії, часто перетинається з представниками військкомату, які перевіряють його документи.

"На військовому обліку стою. Дані поновив. Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України. Після того, як перевірили дані та облік — відпустили", — повідомив співак.

Нагадаємо, співак MONATIK змінив зачіску на свій День народження. Також артист розповідав, які вистави його надихнули знову затанцювати, адже після повномасштабного вторгнення він не мав натхнення цим займатися.