Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Перевіряють вже не вперше — Monatik пояснив, чому його зупинив ТЦК на Хрещатику arrow

Перевіряють вже не вперше — Monatik пояснив, чому його зупинив ТЦК на Хрещатику

10 травня 2024 15:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Monatik прокоментував, чому його зупинили ТЦК — подробиці
Український співак Monatik. Фото: instagram.com/monatik_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомого українського співака Monatik зупинили у центрі Києва працівники ТЦК та поліції. Артист пояснив, що правоохоронці перевіряли його документи.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Monatik прокоментував його зупинку ТЦК та поліції

Сьогодні, 10 квітня, мережу облетіли відео, на яких співака у центрі Києва зупинила поліція та ТЦК. Артист вирішив уникнути скандалу і поширення неправдивих чуток і зізнався, що правоохоронці перевіряли його військовий квиток.

"Бачу, що по ЗМІ розлітається це відео. Так, це правда. Представники ТЦК дійсно зупинили мене на Хрещатику, ввічливо спитали чи оновив дані та попросили на перевірку військовий квиток", — розповів виконавець.

Monatik відкрито заявив про те, що не ховається від військкомату та оновив свої дані згідно вимог закону "Про мобілізацію". Артист зізнався, що в силу своєї професії, часто перетинається з представниками військкомату, які перевіряють його документи.

"На військовому обліку стою. Дані поновив. Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України. Після того, як перевірили дані та облік — відпустили", — повідомив співак.

Нагадаємо, співак MONATIK змінив зачіску на свій День народження. Також артист розповідав, які вистави його надихнули знову затанцювати, адже після повномасштабного вторгнення він не мав натхнення цим займатися.

скандал
Дмитро Монатік
поліція
військкомат
співак
українські зірки
війна в Україні
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні