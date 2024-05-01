Яким співак MONATIK був у юності — фото

Український співак MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official

Співак MONATIK показав, який він мав вигляд в юності та дитинстві. Артист носив косички, костюми і був вельми привабливим юнаком.

Світлини зірка виклав в Instagram.

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Артист Дмитро Монатік виклав архівні фото з свого дитинства. На першій світлині він у милому комбінезоні. Йому десь 2-3 роки, і пухкенький малюк ледве нагадує відомого артиста.

Український співак MONATIK у дитинстві. Фото: instagram.com/monatik_official

В останні роки школи MONATIK полюбляв класичні костюми, втім, ймовірно, вже тоді хотів виділятися з маси тинейджерів. Червона краватка і цікава зачіска з косичками — перші спроби артиста знайти свій власний стиль.

Раніше він розповідав, що навіть спеціально відрощував волосся, щоб на випускний прийти з колосками. Співак прагнув бути ближчим до реп-культури.

Український співак MONATIK у школі. Фото: instagram.com/monatik_official

Український співак MONATIK у школі. Фото: instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, співак MONATIK змінив зачіску на свій День народження. Також артист розповідав, які вистави його надихнули знову затанцювати, адже після повномасштабного вторгнення він не мав натхнення цим займатися.