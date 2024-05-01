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З косичками і червоною краваткою — MONATIK показав фото з юності

1 травня 2024 22:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Яким співак MONATIK був у юності — фото
Український співак MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співак MONATIK показав, який він мав вигляд в юності та дитинстві. Артист носив косички, костюми і був вельми привабливим юнаком.

Світлини зірка виклав в Instagram.

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Артист Дмитро Монатік виклав архівні фото з свого дитинства. На першій світлині він у милому комбінезоні. Йому десь 2-3 роки, і пухкенький малюк ледве нагадує відомого артиста.

Український співак MONATIK у дитинстві. Фото: instagram.com/monatik_official
Український співак MONATIK у дитинстві. Фото: instagram.com/monatik_official

В останні роки школи MONATIK полюбляв класичні костюми, втім, ймовірно, вже тоді хотів виділятися з маси тинейджерів. Червона краватка і цікава зачіска з косичками — перші спроби артиста знайти свій власний стиль.

Раніше він розповідав, що навіть спеціально відрощував волосся, щоб на випускний прийти з колосками. Співак прагнув бути ближчим до реп-культури.

Український співак MONATIK у школі. Фото: instagram.com/monatik_official
Український співак MONATIK у школі. Фото: instagram.com/monatik_official
Український співак MONATIK у школі. Фото: instagram.com/monatik_official
Український співак MONATIK у школі. Фото: instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, співак MONATIK змінив зачіску на свій День народження. Також артист розповідав, які вистави його надихнули знову затанцювати, адже після повномасштабного вторгнення він не мав натхнення цим займатися.

Дмитро Монатік
фото
співак
українські зірки
дитинство

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