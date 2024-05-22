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Голливудский режиссер Таня Муиньо сняла клип на новую песню MONATIK

22 мая 2024 21:55
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Певец MONATIK представил клип на новую песню "А что?" — видео
Украинский певец Monatik в новом клипе "А що?". Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Популярный певец и танцовщик Дмитрий Монатик, более известный под псевдо MONATIK, выпустил новую песню "А що?" Клип сняла всемирно известная режиссер Таня Муиньо.

Клип выложили на YouTube.

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MONATIK предстал перед судом в новом клипе "А що?"

MONATIK представил новую композицию "А що?" Стильный клип для артиста сняла режиссер и номинантка на "Грэмми" Таня Муиньо. Певец сотрудничает с ней давно — они выпустили более 20 совместных видео.

Украинский певец Monatik в новом клипе "А что?". Фото: пресс-служба
Украинский певец Monatik в новом клипе "А що?". Фото: пресс-служба

Снимали клип в Киеве, хотя атмосфера насыщенно бродвейская. MONATIK неожиданно предстает перед судом присяжных, которые сначала одобряют его, а затем пытаются развести с любимой. Сам же автор представит свой клип как часть экранизации будущего мюзикла.

"Пожалуйста, отнеситесь к этой работе как к экранизации одного из номеров будущего мюзикла", — написал певец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dmytro Monatik (@monatik_official)

Напомним, артист MONATIK недавно был остановлен ТЦК на улице. Также певец шокировал архивными фотографиями — в юности он носил длинные волосы.

Дмитрий Монатик
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Таню Муиньо
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