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Голлівудська зірка Джессіка Честейн пригадала свій візит до "Охматдиту" і підтримала українців

9 липня 2024 15:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Джессіка Честейн засудила атаку росіян на Охматдит — відео
Американська акторка Джессіка Честейн. Фото: instagram/jessicachastain
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Зірка Голлівуду Джессіка Честейн підтримала українців після жахливого обстрілу 8 липня. Вона не змогла оминути новину, що Росія цинічно обстріляла дитячу лікарню "Охматдит".

Акторка виклала відео в Instagram. 

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Артистка пригадала, як 2022 року приїжджала до лікарні "Охматдит". Вона шокована вчинком росіян і показала у своєму фотоблозі відео трагедії. 

"Я відвідувала дітей у лікарні "Охматдит" у Києві 2022 року. Вранці російські ракети вдарили по тій самій лікарні, яка була заповнена дітьми, які вже були у важкому стані, коли сталися ці атаки. Цей заклад є найбільшим в Україні дитячим медичним центром і має життєво важливе значення для догляду за деякими найбільш хворими дітьми з усієї країни", — розповіла акторка.

Джессіка Честейн закликала своїх підписників не бути байдужими та донатити  на потреби "Охматдиту".

Нагадаємо, російська співачка Алла Пугачова засудила атаку росіян на дитячу лікарню в Києві. Також музикант Андрій Хливнюк помстився за загиблих українців через обстріл 8 липня.

війна обстріли Голлівуд Охматдит Росія загиблі

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