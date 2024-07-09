Джессіка Честейн засудила атаку росіян на Охматдит — відео

Американська акторка Джессіка Честейн. Фото: instagram/jessicachastain

Зірка Голлівуду Джессіка Честейн підтримала українців після жахливого обстрілу 8 липня. Вона не змогла оминути новину, що Росія цинічно обстріляла дитячу лікарню "Охматдит".

Акторка виклала відео в Instagram.

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Артистка пригадала, як 2022 року приїжджала до лікарні "Охматдит". Вона шокована вчинком росіян і показала у своєму фотоблозі відео трагедії.

"Я відвідувала дітей у лікарні "Охматдит" у Києві 2022 року. Вранці російські ракети вдарили по тій самій лікарні, яка була заповнена дітьми, які вже були у важкому стані, коли сталися ці атаки. Цей заклад є найбільшим в Україні дитячим медичним центром і має життєво важливе значення для догляду за деякими найбільш хворими дітьми з усієї країни", — розповіла акторка.

Джессіка Честейн закликала своїх підписників не бути байдужими та донатити на потреби "Охматдиту".

Нагадаємо, російська співачка Алла Пугачова засудила атаку росіян на дитячу лікарню в Києві. Також музикант Андрій Хливнюк помстився за загиблих українців через обстріл 8 липня.