Джессика Честейн осудила атаку россиян на Охматдет

Американская актриса Джессика Честейн. Фото: instagram/jessicachastain

Звезда Голливуда Джессика Честейн поддержала украинцев после ужасных обстрелов 8 июля. Она не смогла обойти новость, что Россия цинично обстреляла детскую больницу "Охматдет".

Актриса выложила видео в Instagram.

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Артистка вспомнила, как в 2022 году приезжала в больницу "Охматдет". Она в шоке поступком россиян и показала в своем фотоблоге видео трагедии.

"Я посещала детей в больнице "Охматдет" в Киеве в 2022 году. Утром российские ракеты ударили по той же больнице, которая была заполнена детьми, которые уже были в тяжелом состоянии, когда произошли эти атаки. Это заведение является крупнейшим в Украине детским медицинским центром и имеет жизненно важное значение для ухода за некоторыми больными детьми со всей страны", — рассказала актриса.

Джессика Честейн призвала своих подписчиков не быть безразличными и донатить на нужды "Охматдета".

Напомним, российская певица Алла Пугачева осудила атаку россиян на детскую больницу в Киеве. Также музыкант Андрей Хливнюк отомстил за погибших украинцев из-за обстрела 8 июля.