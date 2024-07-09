Пугачова прокоментувала атаку на лікарню "Охматдит"

Російська співачка Алла Пугачова. Фото: росЗМІ

Російська співачка Алла Пугачова болісно відреагувала на обстріл дитячої лікарні "Охматдит", під час якого російська ракета поранила багато маленьких українців та вбила медика. Примадонна вкотре підкреслила, що жорстокість окупантів не має меж.

Про це вона написала на своїй сторінці Instagram.

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Легендарна співачка розмістила на своїй сторінці світлину маленького хлопчика з пораненою головою. Закривавлена матір із відчаєм на обличчі тримає дитя на руках.

Пугачова лаконічною та влучною фразою вкотре підкреслила жорстокість окупантів та зазначила, що їх удари по пологовому та лікарні переходять усі межі.

"БОГ терплячий, але всьому є МЕЖА", — написала Алла Борисівна.

Публікація співачки Алли Пугачової. Фото: instagram.com/alla_orfey/

Нагадаємо, "Квартал 95" обурив українців сумою на допомогу у відновленні "Охматдиту". А також співачка Анастасія Приходько дорікнула ООН та країнам світу за атаку на Охматдит.