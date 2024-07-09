Помста за Охматдит — Хливнюк вдарив по росіянам

Хливнюк помстився росіянам за поранених та вбитих в Охматдиті
Відомий український музикант, лідер популярного гурту "Бумбокс" та військовослужбовець Андрій Хливнюк виконав свою обіцянку, яку дав коли побачив болючі кадри зі зруйнованої окупантами лікарні "Охматдит". Артист показався із снарядом, яким він згодом вдарив по ворожим позиціям.
Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці Instagram.
Хливнюк вдарив по позиціях вбивць
Музикант, який нині воює проти росіян, розлютився після страшної новини про влучання російської ракети у лікарню "Охматдит". Артист поділився кадрами поранених, зляканих дітей та пообіцяв помститися за маленьких українців.
Хливнюк показав, як перебуваючи в нічний час на позиціях, він підготував снаряд для окупантів із написом "Охмадит".
Українці щиро вдячні Андрію за підтримку маленьких українців та захист України. Користувачі соцмереж сподіваються, що снаряди полетіли точно в ціль.
"В д*пу путіна будь ласка!".
"Нема прощення за такий злочин....хай долетить туди куди треба".
"Гідний син своєї нації".
"Андрійку, таких сьогодні має летіти сотні ...за кожну краплю крові, за кожен дитячий зойк, за кожну материнську сльозу".
Раніше ми писали, що музикант Андрій Хливнюк показав будні військового. А також артист пригадав свій концерт у Маріуполі.
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