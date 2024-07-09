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Хливнюк помстився росіянам за поранених та вбитих в Охматдиті

9 липня 2024 11:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Помста за Охматдит — Хливнюк вдарив по росіянам
Лідер українського гурту "Бумбокс" та військовий Андрій Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український музикант, лідер популярного гурту "Бумбокс" та військовослужбовець Андрій Хливнюк виконав свою обіцянку, яку дав коли побачив болючі кадри зі зруйнованої окупантами лікарні "Охматдит". Артист показався із снарядом, яким він згодом вдарив по ворожим позиціям.

Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці Instagram.

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Хливнюк вдарив по позиціях вбивць

Музикант, який нині воює проти росіян, розлютився після страшної новини про влучання російської ракети у лікарню "Охматдит". Артист поділився кадрами поранених, зляканих дітей та пообіцяв помститися за маленьких українців.

Хливнюк показав, як перебуваючи в нічний час на позиціях, він підготував снаряд для окупантів із написом "Охмадит".

Хливнюк помстився росіянам за поранених та вбитих в Охматдиті - фото 1
Лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк про удар по "Охматдиту". Фото: instagram.com/andriihorolski/
Хливнюк вдарив по позиціям росіян
Лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк помстився за удар по "Охматдиту". Фото: instagram.com/andriihorolski/
Хливнюк помстився росіянам
Лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк вдарив по ворогу за "Охматдит". Фото: instagram.com/andriihorolski/

Українці щиро вдячні Андрію за підтримку маленьких українців та захист України. Користувачі соцмереж сподіваються, що снаряди полетіли точно в ціль.

"В д*пу путіна будь ласка!".

"Нема прощення за такий злочин....хай долетить туди куди треба".

"Гідний син своєї нації".

"Андрійку, таких сьогодні має летіти сотні ...за кожну краплю крові, за кожен дитячий зойк, за кожну материнську сльозу".

Хливнюк помстився росіянам за поранених та вбитих в Охматдиті - фото 4
Публікація лідера українського гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Раніше ми писали, що музикант Андрій Хливнюк показав будні військового. А також артист пригадав свій концерт у Маріуполі.

діти Андрій Хливнюк окупанти українські зірки Охматдит помста лікарня

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