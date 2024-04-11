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Голлівудський актор відсидів 9 років за ґратами і помер від раку

11 квітня 2024 22:20
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Анна Сірик
редактор
Голлівудський актор О. Джей Сімпсон помер від раку — деталі
Американський актор О. Джей Сімпсон. Фото: стоп-кадр з фільму "Голий пістолет"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американський актор О. Джей Сімпсон, який 9 років відсидів за вбивство дружини, помер. Він хворів на онкологію.

Про це повідомили його рідні в мережі X.

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Зірка кіно О. Джей Сімпсон помер від раку

Актор знімався в франшизі "Голий пістолет", а також був відомим футболістом НФЛ. Він помер у віці 76 років від онкології.

"10 квітня наш батько, Орентал Джеймс Сімпсон, помер від раку. Його оточували діти та онуки. Протягом цього періоду переходу його родина просить вас поважати їхні бажання щодо приватності та благодаті", — написало сімейство Сімпсонів

Втім, окрім акторської кар'єри, О. Джей Сімпсон прославився кримінальною історією. Його звинуватили у вбивстві. 

Його дружину Ніколь Браун Сімпсон та її друга Рона Голдмана жорстоко зарізали біля будинку колишнього в районі Лос-Анджелеса Брентвуд. Звинуватили у вбивстві кінозірку.

Актор О. Джей Сімпсон на засіданні. Фото:NPR
Актор О. Джей Сімпсон на засіданні. Фото: NPR

Минуло 5 днів, і американці в прямому етері спостерігали, як білий Ford Bronco Сімпсона  влаштував погоню. Актор сидів на задньому сидінні з пістолетом і погрожував вбити себе, а за кермом був його друг Ел Каулінгс. У такий спосіб поліція переслідувала їх 60 миль. Трансляція тривала дві години.

Погоня за О. Джей Сімпсоном. Фото: Los Angeles Times
Погоня за О. Джей Сімпсоном. Фото: Los Angeles Times

Однак актор все ж таки здався поліції та постав перед судом. Розслідування тривало 11 місяців, і зірку виправдали.

Через 12 років Сімпсона арештовують за спробу крадіжки. Він з групою чоловіків намагався викрасти, на його думку, власні спортивні сувеніри. Його ув'язнили на 33 роки, втім він вийшов за умовно достроковим.

Актор О. Джей Сімпсон
Актор О. Джей Сімпсон з дружиною Ніколь Браун. Фото: Los Angeles Times

Онкологію в актора виявили в травні минулого року. В нього залишились четверо дітей — Арнель і Джейсон від першого шлюбу, а також Сідні і Джастін від шлюбу з Ніколь Браун Сімпсон.

Актор О. Джей Сімпсон на засіданні. Фото: ABC News
Актор О. Джей Сімпсон на засіданні. Фото: ABC News

Нагадаємо, в Китаї стратили продюсера надзвичайно успішного серіалу на Netflix. Також під час виступу Анастасії Приходько померла людина.

смерть
вбивство
Голлівуд
актори
закордонні зірки
онкологія

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