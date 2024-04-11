Голлівудський актор О. Джей Сімпсон помер від раку — деталі

Американський актор О. Джей Сімпсон. Фото: стоп-кадр з фільму "Голий пістолет"

Американський актор О. Джей Сімпсон, який 9 років відсидів за вбивство дружини, помер. Він хворів на онкологію.

Про це повідомили його рідні в мережі X.

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Актор знімався в франшизі "Голий пістолет", а також був відомим футболістом НФЛ. Він помер у віці 76 років від онкології.

"10 квітня наш батько, Орентал Джеймс Сімпсон, помер від раку. Його оточували діти та онуки. Протягом цього періоду переходу його родина просить вас поважати їхні бажання щодо приватності та благодаті", — написало сімейство Сімпсонів

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family — O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024

Втім, окрім акторської кар'єри, О. Джей Сімпсон прославився кримінальною історією. Його звинуватили у вбивстві.

Його дружину Ніколь Браун Сімпсон та її друга Рона Голдмана жорстоко зарізали біля будинку колишнього в районі Лос-Анджелеса Брентвуд. Звинуватили у вбивстві кінозірку.

Актор О. Джей Сімпсон на засіданні. Фото: NPR

Минуло 5 днів, і американці в прямому етері спостерігали, як білий Ford Bronco Сімпсона влаштував погоню. Актор сидів на задньому сидінні з пістолетом і погрожував вбити себе, а за кермом був його друг Ел Каулінгс. У такий спосіб поліція переслідувала їх 60 миль. Трансляція тривала дві години.

Погоня за О. Джей Сімпсоном. Фото: Los Angeles Times

Однак актор все ж таки здався поліції та постав перед судом. Розслідування тривало 11 місяців, і зірку виправдали.

Через 12 років Сімпсона арештовують за спробу крадіжки. Він з групою чоловіків намагався викрасти, на його думку, власні спортивні сувеніри. Його ув'язнили на 33 роки, втім він вийшов за умовно достроковим.

Актор О. Джей Сімпсон з дружиною Ніколь Браун. Фото: Los Angeles Times

Онкологію в актора виявили в травні минулого року. В нього залишились четверо дітей — Арнель і Джейсон від першого шлюбу, а також Сідні і Джастін від шлюбу з Ніколь Браун Сімпсон.

Актор О. Джей Сімпсон на засіданні. Фото: ABC News

Нагадаємо, в Китаї стратили продюсера надзвичайно успішного серіалу на Netflix. Також під час виступу Анастасії Приходько померла людина.