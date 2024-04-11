Голливудский актер О. Джей Симпсон умер от рака.

Голливудский актер отсидел 9 лет за решеткой и умер от рака
Американский актер О. Джей Симпсон, 9 лет отсидевший за убийство жены, скончался. Он болел онкологией.
Об этом сообщили его родные в сети X.
Звезда кино О. Джей Симпсон умер от рака
Актер снимался во франшизе "Голый пистолет", а также был известным футболистом НФЛ. Он скончался в возрасте 76 лет от онкологии.
"10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, умер от рака. Его окружали дети и внуки. В течение этого периода перехода его семья просит вас уважать их желания по поводу конфиденциальности", — написала семья Симпсонов.
На Апрель 10th, наш младенец, Orenthal James Simpson, собрал его бой с режиссером.— OJ Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024
Он был surrounded по его детям и детям.
При этом периоде переезда, его семейные положения, что вы чувствуете, что они wishes для комфорта и дружбы.
-The Simpson Family
Впрочем, кроме актерской карьеры, Джей Симпсон прославился криминальной историей. Его обвиняли в убийстве.
Его жену Николь Браун Симпсон и ее друга Рона Голдмана жестоко зарезали у бывшего дома в районе Лос-Анджелеса Брентвуд. Обвинили в убийстве кинозвезду.
Прошло 5 дней, и американцы в прямом эфире наблюдали, как белый Ford Bronco Симпсона устроил погоню. Актер сидел на заднем сиденье с пистолетом и угрожал убить себя, а за рулем был его друг Эл Каулингс. Таким образом, полиция преследовала их 60 миль. Трансляция продолжалась два часа.
Однако актер все же сдался полиции и предстал перед судом. Расследование длилось 11 месяцев, и звезду оправдали.
Через 12 лет Симпсона арестовывают за попытку кражи. Он с группой мужчин пытался угнать, по его мнению, собственные спортивные сувениры. Его заключили в тюрьму на 33 года, впрочем, он вышел по условно досрочному.
Онкологию у актера обнаружили в мае прошлого года. У него остались четверо детей — Арнель и Джейсон от первого брака, а также Сидни и Джастин от брака с Николь Браун Симпсон.
Напомним, в Китае казнили продюсера чрезвычайно успешного сериала на Netflix. Также во время выступления Анастасии Приходько скончался человек.
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