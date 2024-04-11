Голливудский актер О. Джей Симпсон умер от рака.

Американский актер О. Джей Симпсон. Фото: стоп-кадр из фильма "Голый пистолет"

Американский актер О. Джей Симпсон, 9 лет отсидевший за убийство жены, скончался. Он болел онкологией.

Об этом сообщили его родные в сети X.

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Актер снимался во франшизе "Голый пистолет", а также был известным футболистом НФЛ. Он скончался в возрасте 76 лет от онкологии.

"10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, умер от рака. Его окружали дети и внуки. В течение этого периода перехода его семья просит вас уважать их желания по поводу конфиденциальности", — написала семья Симпсонов.

На Апрель 10th, наш младенец, Orenthal James Simpson, собрал его бой с режиссером.



Он был surrounded по его детям и детям.



При этом периоде переезда, его семейные положения, что вы чувствуете, что они wishes для комфорта и дружбы.



-The Simpson Family — OJ Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024

Впрочем, кроме актерской карьеры, Джей Симпсон прославился криминальной историей. Его обвиняли в убийстве.

Его жену Николь Браун Симпсон и ее друга Рона Голдмана жестоко зарезали у бывшего дома в районе Лос-Анджелеса Брентвуд. Обвинили в убийстве кинозвезду.

Актер О. Джей Симпсон на заседании. Фото: NPR

Прошло 5 дней, и американцы в прямом эфире наблюдали, как белый Ford Bronco Симпсона устроил погоню. Актер сидел на заднем сиденье с пистолетом и угрожал убить себя, а за рулем был его друг Эл Каулингс. Таким образом, полиция преследовала их 60 миль. Трансляция продолжалась два часа.

Погоня за О. Джей Симпсоном. Фото: Los Angeles Times

Однако актер все же сдался полиции и предстал перед судом. Расследование длилось 11 месяцев, и звезду оправдали.

Через 12 лет Симпсона арестовывают за попытку кражи. Он с группой мужчин пытался угнать, по его мнению, собственные спортивные сувениры. Его заключили в тюрьму на 33 года, впрочем, он вышел по условно досрочному.

Актер О. Джей Симпсон с супругой Николь Браун. Фото: Los Angeles Times

Онкологию у актера обнаружили в мае прошлого года. У него остались четверо детей — Арнель и Джейсон от первого брака, а также Сидни и Джастин от брака с Николь Браун Симпсон.

Актер О. Джей Симпсон на заседании. Фото: ABC News

Напомним, в Китае казнили продюсера чрезвычайно успешного сериала на Netflix. Также во время выступления Анастасии Приходько скончался человек.