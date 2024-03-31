Продюсер серіалу Netflix отруїв шефа і його засудили до смертної кари в Китаї

Обвинувачений Сюй Яо в залі суду. Фото: скриншот

У Китаї засудили до смертної кари колишнього керівника ігрової компанії Yoozoo Games Сюй Яо. Він був одним з продюсерів фільму "Проблема трьох тіл" на Netflix.

Про це пише Deadline.

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Колишній керівник відомої ігрової компанії Yoozoo Games Сюй Яо отруїв чай засновника компанії Лінь Ці через суперечку щодо ділових операцій.

Лінь відчув нудоту після того, як випив чашку отруєного чаю пуер, його госпіталізували та він помер через 10 днів. Слідство виявило у чашці отруту риби фугу, ртуть та ще щонайменше три смертельні речовини.

Чоловік помер, тому отруйника засудили до смертної кари. Втім, від його злочину постраждали і інші співробітники. Ще четверо людей захворіли, але не померли.

Китайські медіа зазначили, що китайська компанія володіє правами на екранізацію популярної китайської науково-фантастичної трилогії "Завдання трьох тіл", а Сюй очолював дочірню компанію, що відповідає за пов'язаний з нею бізнес. Вбитий Лінь Ці був виконавчим продюсером цього проєкту.

Що відомо про фільм "Проблема трьох тіл"

Окрім китайців, проєкт фінансували творці "Гри престолів" Девід Беніофф і Д.Б. Вайс. Серіал знято за мотивами трилогії китайського письменника-фантаста Лю Цисіня "Пам'ять про минуле Землі".

"П'ять геніальних учених у різні десятиліття і на різних континентах освоюють закони природи і доходять висновку, що існування людства перебуває під загрозою", — йдеться у синопсисі проєкту.

Серіал має 8 епізодів і вже доступний на стрімінговій платформі.

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