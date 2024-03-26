Під час концерту відомої співачки померла людина — подробиці

Українська співачка Анастасія Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

Відома українська співачка Анастасія Приходько повідомила про трагедію під час свого виступу у Трускавці. Зірка не розповіла подробиць, однак деякі ЗМІ розкрили причину інциденту.

Про це вона зазначила на своїй сторінці в Instagram.

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На концерті Анастасії Приходько сталася трагедія

Співачка повідомила про те, що під час її виступу в українському місті Трускавець під час туру зірки "Холодно", увечері 25 березня, сталася трагедія.

Виступ був запланований в Палаці культури ім. Т. Шевченка.

Зірка не захотіла розкривати подробиць.

"Сьогодні трапилася величезна трагедія в мене на концерті в Трускавці. Зараз без коментарів", — звернулась артистка до шанувальників.

На концерті співачки Анастасії Приходько сталася трагедія. Фото: скриншот Instagram

На концерті співачки Анастасії Приходько сталася трагедія. Фото: скриншот Instagram

На концерті співачки Анастасії Приходько сталася трагедія. Фото: скриншот Instagram

За інформацією видання RegioNews, її менеджер раптово помер просто на очах глядачів у концертному залі. Цей інцидент стався під час виступу артистки.

Сама Анастасія Приходько доки не розповіла жодних деталей смерті свого співробітника, тож невідомо скільки було чоловікові років та чи були у нього якісь хвороби.

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