Під час концерту відомої співачки померла людина — подробиці
Відома українська співачка Анастасія Приходько повідомила про трагедію під час свого виступу у Трускавці. Зірка не розповіла подробиць, однак деякі ЗМІ розкрили причину інциденту.
Про це вона зазначила на своїй сторінці в Instagram.
На концерті Анастасії Приходько сталася трагедія
Співачка повідомила про те, що під час її виступу в українському місті Трускавець під час туру зірки "Холодно", увечері 25 березня, сталася трагедія.
Виступ був запланований в Палаці культури ім. Т. Шевченка.
Зірка не захотіла розкривати подробиць.
"Сьогодні трапилася величезна трагедія в мене на концерті в Трускавці. Зараз без коментарів", — звернулась артистка до шанувальників.
За інформацією видання RegioNews, її менеджер раптово помер просто на очах глядачів у концертному залі. Цей інцидент стався під час виступу артистки.
Сама Анастасія Приходько доки не розповіла жодних деталей смерті свого співробітника, тож невідомо скільки було чоловікові років та чи були у нього якісь хвороби.
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