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Голлівудський актор зізнався, як пережив звинувачення в канібалізмі

18 червня 2024 07:11
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Стас Кожушко
Редактор
Армі Гаммер відверто розповів про звинувачення в канібалізмі
Американський актор Армі Гаммер. Фото: Instagram/timotheemx_
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Останні три роки голлівудський актор Армі Гаммер не знімається у фільмах та інших проєктах. Причиною стали гучні звинувачення зірки у зґвалтуванні та домагань до кількох жінок. Артист дав нове інтерв’ю, в якому розповів про пережите. 

Про це повідомляє видання Variety.

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Звинувачення проти актора з’явились у 2021 році. 2023-го прокуратура округу Лос-Анджелес заявила, що не порушуватиме справу проти Гаммера, звинувачення з нього зняли. Втім до роботи він так і не повернувся, а дружина подала на розлучення.

"Люди називали мене канібалом, і всі їм вірили. Тепер я можу подивитися на це з дистанції і перспективи та сказати: "Це було весело", — заявив Армі  в подкасті Painful Lessons. 

Одна з жінок на ім'я Еффі надала скриншоти повідомлень від актора, в одному з яких він написав, що з'їв би її серце. Армі обурений, що його почали називати канібалом.

"Знаєте, що потрібно зробити, щоб стати канібалом? Потрібно їсти людей… Це було дико", — згадав Гаммер.

Попри все, 37-річний голлівудський актор анітрохи не шкодує про те, що сталося. Зараз, за його словами, він у тому періоді свого життя, де відчуває подяку. Мовляв, до появи звинувачень актор ніколи не почував себе щасливим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AH (@camillebeeloves)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на американську співачку Мадонну подав позов до суду її шанувальник. Також ми писали, що зірка серіалу "Картковий будинок" Кевін Спейсі розплакався під час ток-шоу.

закордонні зірки
скандал
Голлівуд
звинувачення
актори

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