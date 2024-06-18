Армі Гаммер відверто розповів про звинувачення в канібалізмі

Американський актор Армі Гаммер. Фото: Instagram/timotheemx_

Останні три роки голлівудський актор Армі Гаммер не знімається у фільмах та інших проєктах. Причиною стали гучні звинувачення зірки у зґвалтуванні та домагань до кількох жінок. Артист дав нове інтерв’ю, в якому розповів про пережите.

Про це повідомляє видання Variety.

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Звинувачення проти актора з’явились у 2021 році. 2023-го прокуратура округу Лос-Анджелес заявила, що не порушуватиме справу проти Гаммера, звинувачення з нього зняли. Втім до роботи він так і не повернувся, а дружина подала на розлучення.

"Люди називали мене канібалом, і всі їм вірили. Тепер я можу подивитися на це з дистанції і перспективи та сказати: "Це було весело", — заявив Армі в подкасті Painful Lessons.

Одна з жінок на ім'я Еффі надала скриншоти повідомлень від актора, в одному з яких він написав, що з'їв би її серце. Армі обурений, що його почали називати канібалом.

"Знаєте, що потрібно зробити, щоб стати канібалом? Потрібно їсти людей… Це було дико", — згадав Гаммер.

Попри все, 37-річний голлівудський актор анітрохи не шкодує про те, що сталося. Зараз, за його словами, він у тому періоді свого життя, де відчуває подяку. Мовляв, до появи звинувачень актор ніколи не почував себе щасливим.

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